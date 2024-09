Il mercato degli abiti usati online ha visto una forte espansione dal 2020 a oggi, con una crescita significativa alimentata da fattori economici, ambientali e sociali. Durante la pandemia di COVID-19, l’e-commerce è esploso, e le piattaforme dedicate alla compravendita di abiti di seconda mano si sono inserite in una tendenza più ampia verso la moda circolare, caratterizzata da una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e del consumo etico.

Con la crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dell’industria della moda, il concetto di “moda circolare” ha guadagnato slancio. Le piattaforme come Vinted, Depop, ThredUp e Poshmark hanno promosso il riutilizzo degli abiti, riducendo la necessità di nuova produzione e gli sprechi. Secondo un report di ThredUp, il mercato della moda second-hand potrebbe superare i 350 miliardi di dollari entro il 2030​ (fonte: Ecommerce News).

Tra i giovani, soprattutto della Generazione Z e Millennial, c’è una crescente tendenza verso la moda vintage e la personalizzazione dello stile, che ben si sposa con l’acquisto di abiti di seconda mano. Questo ha trasformato il settore da un mercato di nicchia a un’opzione mainstream.

Prospettive future

Il mercato degli abiti usati online continua a crescere, con un forte potenziale per il futuro. L’evoluzione della tecnologia e dei servizi, come l’introduzione di intelligenza artificiale per la gestione degli inventari o l’autenticazione di abiti di lusso, sta migliorando l’esperienza utente, rendendo la moda circolare sempre più accessibile e attraente per un pubblico globale. In sintesi, dal 2020 a oggi il mercato dell’usato è diventato una componente cruciale del settore della moda, con un impatto sempre maggiore sul comportamento dei consumatori e sulle strategie commerciali.

Il potenziale per Vinted c’è, soprattutto se guardiamo allo sviluppo di nuove forme di social network, che potrebbero rapidamente prendere il posto di piattaforme ormai un po’ obsolete come Facebook. Anzi, Vinted potrebbe uguagliare e supera quello di Facebook sui nuovi servizi. Naturalmente, come tutte queste nuove realtà, può spegnersi in un attimo, vedi quello che è successo alla Ferragni in poche ore per una singola scelta sbagliata.

La minaccia di nuovi entranti per una piattaforma come Vinted può essere analizzata utilizzando il modello delle Cinque Forze di Porter.

Basse barriere all’entrata (minaccia moderata). Creare un mercato online richiede un capitale iniziale relativamente basso grazie alla disponibilità di piattaforme tecnologiche, software e infrastrutture cloud. I nuovi entranti potrebbero facilmente creare siti web o app con caratteristiche simili. Tuttavia, mantenere e far crescere una piattaforma può essere più complesso a causa della necessità di sistemi avanzati di logistica, pagamenti e fiducia degli utenti.

Economia di scala ed effetti di rete (minaccia bassa). Vinted beneficia degli effetti di rete: più utenti (acquirenti e venditori) ha, più la piattaforma diventa preziosa. I nuovi entranti avrebbero difficoltà a replicare questo effetto su larga scala in tempi brevi. La base di utenti consolidata, come quella di Vinted, rappresenta una barriera significativa, poiché le nuove piattaforme dovrebbero offrire incentivi significativi per cambiare il comportamento dei clienti.

Questo vale anche per la fidelizzazione della clientela e per il valore del marchio. Vinted ha costruito una solida reputazione di marca e una base di utenti fedeli, soprattutto in Europa. I nuovi entranti dovrebbero investire pesantemente in marketing per convincere acquirenti e venditori a lasciare una piattaforma consolidata. La fiducia nella piattaforma, soprattutto nei mercati degli articoli di seconda mano, è un fattore critico, e costruire tale fiducia richiede tempo.