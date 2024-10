- Advertising -

Una sorpresa al rialzo di modesta entità del dato sull’inflazione di settembre negli Stati Uniti ha contribuito alla crescita dei rendimenti dei Treasuries di lungo termine negli Stati Uniti, favorendo il rally del dollaro. Il quadro di un’economia statunitense in forte crescita, con un mercato del lavoro ancora in piena occupazione e livelli di inflazione per ora modesti ma in crescita, rende difficile per le altre valute del G10 recuperare terreno nei confronti del biglietto verde. Tuttavia, questa ripresa è stata più contenuta la scorsa settimana, con la maggior parte delle valute che ha chiuso la settimana a meno dell’1% dal punto di partenza, il che suggerisce che la performance economica degli Stati Uniti è ormai del tutto scontata e che sarà difficile per il dollaro guadagnare ulteriormente nel breve termine. Questa settimana l’attenzione si sposta nuovamente sull’Europa. Le notizie saranno concentrate sulla riunione di ottobre della BCE di giovedì, quando si prevede che i policymaker taglieranno altri 25 punti base in presenza di segnali di stagnazione economica (o forse peggio) nell’Eurozona. C’è più incertezza sul tono delle comunicazioni della BCE, in particolare sulla misura in cui la banca centrale è preoccupata dal recente indebolimento degli indicatori economici principali. Anche il Regno Unito ha in serbo una serie di dati chiave, a partire da quelli sull’occupazione per i mesi di agosto e settembre, martedì, e dall’inflazione di settembre (CPI), mercoledì. Negli Stati Uniti, invece, sarà una settimana relativamente tranquilla.

GBP

Nelle ultime due settimane la sterlina ha recuperato parte dell’incredibile rally del 2024, provocato inizialmente dai commenti dovish del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey. Tuttavia, riteniamo che l’ipotesi rialzista per la sterlina rimanga, sostenuta da una valutazione interessante, da tassi relativamente elevati e da un’economia resiliente. Questa settimana i vari dati sul lavoro e, soprattutto, la pubblicazione dell’inflazione saranno un banco di prova per la nostra analisi. Il consenso degli economisti prevede dati sul lavoro coerenti con un’economia in piena occupazione e valori sull’inflazione in calo, ma ancora notevolmente al di sopra degli obiettivi della Banca d’Inghilterra, che dovrebbero essere di supporto alla sterlina.

EUR

I dati negativi dell’economia dell’Eurozona continuano a pesare sulla valuta europea, anche se l’annuncio di incentivi economici intensi in Cina ha in qualche modo mitigato il malumore. I mercati si concentreranno sul tono delle comunicazioni della riunione di ottobre della BCE, giovedì. La banca centrale è normalmente riluttante a trasmettere troppe comunicazioni, soprattutto in riunioni come quella di questa settimana, in cui le stime del comitato non saranno aggiornate. La mancanza da parte della BCE di un impegno verso un calendario fitto di tagli dei tassi d’interesse potrebbe finalmente stabilizzare la valuta comune.

USD

I tassi di interesse a lungo termine, e con essi il dollaro, sono aumentati costantemente da quando hanno toccato il minimo subito dopo il taglio di 50 punti base della Fed. La scorsa settimana i numeri dell’inflazione hanno ulteriormente alimentato questa tendenza. L’inflazione core di settembre è risultata più alta del previsto e il nostro indicatore di inflazione preferito, la media mobile a tre mesi di questo indice, è salita per tre mesi consecutivi a un livello annualizzato più vicino al 4% che al 3%. Questo non è ancora un elemento in grado di far saltare l’impegno della Fed a tagliare i tassi in ognuna delle sue restanti riunioni nel 2024, ma con l’economia statunitense che cresce al 3% e il mercato del lavoro in piena occupazione, suggerisce che il punto più basso dei tassi statunitensi è più vicino di quanto i mercati stiano attualmente valutando