- Advertising -

Si è tenuta la conferenza stampa di lancio della seconda stagione del podcast “Ehi, Erica! Parliamo di PFAS?”. L’evento ha visto la presenza di giornalisti, ricercatori, istituzioni e aziende con l’obiettivo di trovare una strada comune per la risoluzione di una tematica complessa qual è quella dei PFAS.

👉 Il podcast può essere ascoltato su Spotify e su tutte le principali piattaforme audio: https://lnkd.in/d7EttDxV

Il podcast “Ehi Erica! Parliamo di PFAS?” ideato da Erica srl

“Un progetto importantissimo e ambizioso” dichiara la Presidente di ARPA Lombardia, Lucia Lo Palo “È fondamentale conoscere queste sostanze poli e per fluoroalchiliche, ribattezzate inquinanti eterni. C’è ancora tanta strada da fare. Siamo solo all’inizio. Ma bisogna far conoscere, divulgare, mettere insieme le forze di aziende virtuose e preziose che investono nelle nuove tecnologie per trovare strumenti per abbattere questi inquinanti, l’autorevolezza delle istituzioni in ambito regionale e nazionale che devono agire per mettere in atto normative che regolino il loro uso da parte delle industrie e la voce delle tante persone comuni ma impegnate attivamente, ascoltate oggi all’evento, che hanno il diritto di conoscere e la forza di cercare soluzioni per la salute della collettività”.

Oltre all’AD di Erica srl Isabella Stilo che con competenza e contagioso entusiasmo ha introdotto l’argomento, erano presenti anche il Direttore Generale di ARPA Piemonte Secondo Barbero e Giuseppe Mascolo, Direttore CNR-IRSA.

- Advertising -

Erica srl

Con oltre trent’anni di esperienza nel settore, Erica è una realtà affermata e affidabile. Preparazione, ottimizzazione, efficienza e risparmio sono i punti essenziali. Dal 2017 Erica si occupa anche di ricerca, in particolare di individuare nuove tecnologie per abbattere gli inquinanti emergenti. Ha conseguito due brevetti e ne ha da poco depositato un terzo.