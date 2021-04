AllianceBernstein L.P. (“AB”) (NYSE: AB), azienda leader nella gestione globale degli investimenti, è stata annunciata quale membro fondatore del Corporate Affiliate Program (programma di affiliazione aziendale) della neonata Columbia Climate School, la prima scuola al mondo nel suo genere costruita appositamente per affrontare il cambiamento climatico e le sfide ad esso correlate, integrando le attività legate al clima sviluppate dall’università per collegare, amplificare e far progredire nuove aree di indagine sul clima con una particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni.

L’impegno di AB nella Climate School segna un nuovo paradigma nel modo in cui le società di servizi finanziari affrontano le sfide poste dal cambiamento climatico. Per la Columbia University, l’inclusione di un’impresa commerciale nello sviluppo della storica Columbia Climate School segna il riconoscimento che la dimensione, la portata e la sfida presentata dal cambiamento climatico giustifica la nascita di un nuovo approccio nel mondo accademico che sfrutta proattivamente il ruolo delle aziende e dei mercati dei capitali nella risoluzione di questi problemi.

Come membro fondatore del Corporate Affiliate Program, AB faciliterà il coinvolgimento delle imprese nella pionieristica ricerca su clima e sostenibilità della Columbia. Unendo le prospettive di investitori e scienziati, AB e Columbia cercheranno di sfruttare le loro specifiche competenze e intuizioni per contribuire a formare la prossima generazione di professionisti che lavoreranno alla gestione del rischio climatico e all’implementazione di soluzioni all’interno di industrie, settori e paesi in cui l’azienda investe ogni giorno in tutto il mondo.

Come parte dell’esclusivo accordo triennale, AB e Columbia intraprenderanno un programma di ricerca incentrato sul far confluire la competenza della scienza e dello studio accademico in ambito climatico con le decisioni di investimento. L’iniziativa vedrà un confronto continuo tra i professionisti di AB e gli scienziati ed esperti della Columbia sulle questioni climatiche fondamentali che si presentano nel processo di investimento attraverso portafogli, settori, asset class e regioni. Le parti collaboreranno anche sulla ricerca, approfondita e a lungo termine, sulle sfide più significative legate al clima, come l’approccio all’obiettivo zero emissioni e il ruolo e l’interazione di varie parti e stakeholder nel raggiungimento di questo obiettivo nei prossimi 30 anni.

L’accordo rappresenta la seconda fase della collaborazione tra Columbia e AB, iniziata nel settembre 2019. La storica prima fase ha visto AB e Columbia co-sviluppare un curriculum di prim’ordine incentrato sull’integrazione della scienza del clima nella gestione e nella costruzione del portafoglio. Più di 250 investitori di AB, così come i membri del consiglio di amministrazione e il team esecutivo, hanno partecipato al programma di formazione intensivo e basato sulla ricerca.

La formazione collaborativa ha dato ai partecipanti una maggiore comprensione della scienza alla base del cambiamento del clima e delle sue implicazioni sull’emittente, sul portafoglio e sui contesti macroeconomici, mentre gli scienziati della Columbia beneficiano di una migliore comprensione del processo di investimento, al fine di definire e diffondere in maniera migliore alle aziende, alle comunità e ai governi le informazioni rilevanti per prendere le corrette decisioni.

Una componente chiave della collaborazione è quella di interagire con il più ampio mercato degli investimenti su come affrontare il cambiamento climatico. Come parte dell’iniziativa, AB e Columbia hanno recentemente lanciato con successo la Climate Change and Investment Academy, che ha visto una oltre 1.000 asset owner e consulenti venire formati e certificati su una serie di questioni chiave in materia di finanza e ricerca climatica.

In agenda, come parte della partnership di ricerca di lungo termine, AB e Columbia continueranno a collaborare con i clienti di AB per affrontare le sfide e le domande associate al cambiamento climatico con l’obiettivo di sviluppare soluzioni significative.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro Corporate Affiliate Program della Climate School e di approfondire la nostra partnership con AllianceBernstein”, ha detto Alex Halliday, fondatore e preside della Columbia Climate School e direttore dell’Earth Institute. “Credo fermamente che se si vuole effettuare un vero cambiamento nel mondo è necessario pensare a come si può coinvolgere la comunità imprenditoriale. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità senza precedenti per fare proprio questo: plasmare la business community sulla base del modello transdisciplinare, dinamico, e orientato alle soluzioni proposto dalla nuova scuola. Il ruolo di AB sarà fondamentale per fornire ai nostri scienziati una visione dei potenziali impatti del loro lavoro e della loro ricerca nella pratica, nei diversi settori, industrie e paesi. Questa collaborazione tra scienza e finanza è fondamentale per sviluppare e identificare soluzioni alla crisi climatica”.

“La nostra partnership con la Columbia Climate School dimostra la profondità dell’impegno di AB nel promuovere l’integrazione e la comprensione del cambiamento climatico nelle decisioni che gli investitori, le imprese, i governi e la società devono affrontare”, ha detto Seth Bernstein, Presidente e CEO di AllianceBernstein. “L’urgenza del problema urge gli investitori ad andare oltre l’approccio tradizionale al rischio, alla ricerca, all’analisi e all’interazione, così da sviluppare la conoscenza e il capitale umano all’interno dell’industria dell’investimento appropriato per concentrarsi su questo problema per i decenni a venire. Siamo orgogliosi di continuare il nostro lavoro innovativo con la Columbia University e di contribuire a plasmare il modo in cui il nostro settore combatte il clima, sia oggi che in futuro”.