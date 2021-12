Le incertezze causate dall’emergere della nuova variante Covid-19 Omicron sono troppo grandi per sostenere opportunità di acquisto. Questo è quanto stato detto al pubblico al webinar Crystal Ball 2022 Outlook di Schroders di qualche gioirno fa.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer e Global Head of Multi-Asset, ha commentato: “È molto presto per affrontare questa nuova variante, ma non siamo di nuovo al punto di partenza come nel marzo 2020. Nel tempo intercorso abbiamo imparato tantissimo sul virus, la scienza si sta muovendo con velocità, e gran parte del mondo sviluppato ha alti livelli di copertura vaccinale.

“Non credo quindi che sia il momento per gli investitori di allontanarsi completamente dal rischio. Ma le incertezze sono troppo grandi perché questa possa essere definita un’opportunità di acquisto”.

“L’anno scorso, in questo periodo, abbiamo avuto gli annunci dei primi vaccini Covid-19. Quello è stato il momento in cui essere aggressivi si è dimostrata la strategia giusta: le grandi scommesse sugli asset ciclici – specialmente quelli legati al commercio di riapertura – si sono dimostrate corrrette.

“Da allora il ciclo economico è maturato e le valutazioni sono ora più alte. Con la nuova variante che pone un ulteriore rischio per la crescita, non penso che sia il momento di chiamate macro altrettanto ampie. È il momento di essere più sfumati.

“Gli investitori devono anche tenere conto che l’emergere della nuova variante potrebbe ritardare l’inasprimento della politica monetaria, questo potrebbe continuare a sostenere le valutazioni.

“Mi sono chiesta: in questa fase avanzata del ciclo, cosa farei, anche se questa nuova variante non fosse apparsa? E la risposta è: aumentare la diversificazione; aggiustare l’esposizione ciclica; e uscire dalle operazioni di “riapertura”. Tutto questo è ancora valido”.