Redelfi, management company attiva nell’ambito della transizione digitale e green, accelera l’adozione dei principi ESG nella nuova struttura operativa che si articola in tre Business Unit: Green, Martech e Greentech. Ogni Business Unit è caratterizzata da un approccio fortemente innovativo nel prodotto, nel servizio o nei processi con un’elevata attenzione alla sostenibilità nella gestione aziendale. Dopo la campagna di equity crowdfunding, chiusa nel 2021 con la raccolta di oltre 1 milione di euro e il consolidamento delle tre business unit, Redelfi prosegue nel percorso di crescita all’insegna degli ESG.

La Business Unit «Green» opera attraverso la società RH Hydro, che detiene un impianto mini-idroelettrico in Basso Piemonte, e Redelfi Corp. che ha l’obiettivo di realizzare un BESS (Battery Energy Storage System) park negli Stati Uniti. L’unità è gestita da Davide Sommariva, presidente della Società, con consolidate competenze nel settore delle rinnovabili e con esperienza nello sviluppo e gestione di una società quotata su Euronext Growth Milan. La Business Unit si propone attraverso la propria attività di limitare le emissioni di CO2 e tutelare l’ambiente con azioni sostenibili.

La seconda Business Unit, «MarTech», attraverso la controllata Enginius, guidata dall’amministratore delegato Alessandro Ivaldi, consigliere di Redelfi, è focalizzata sullo sviluppo di prodotti tecnologici e innovativi in particolare di realtà aumentata, intelligenza artificiale e big data. Tra i prodotti in sviluppo, Jarions sarà dedicato in ambito digital a organizzare e catalogare comunicazioni presenti su diversi canali, mentre Adest nell’ambito del digital marketing e customer experience, grazie al dynamic virtual product placement, crea contenuti personalizzati in un contesto video. La Unit opera anche trasversalmente portando innovazione tecnologica alle società del Gruppo attive nei settori tradizionali.

Infine, la terza Business Unit «Greentech» nasce dall’unione delle competenze Green e MarTech, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili, preservare la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico. La Unit è affidata a Raffaele Palomba, amministratore delegato di Redelfi, che ha competenze consolidate nel settore delle rinnovabili maturate anche con una società quotata all’ex mercato AIM Italia. Nel corso del 2022 Greentech prevede di sviluppare attività finalizzate alla riforestazione con l’utilizzo di tecnologie blockchain.

Davide Sommariva, Presidente di Redelfi, commenta: “Abbiamo consolidato le 3 business unit confermando le nostre idee e la nostra vision aziendale, portando innovazione in settori tradizionali e contribuendo a dare valore nel rispetto dei criteri ESG. Nei prossimi mesi continueremo a crescere sviluppando nuovi progetti nel Green e nel GreenTech”.