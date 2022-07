Future Act, un nuovo quadro normativo

Misure per un migliore finanziamento degli investimenti futuri e per facilitare l’accesso ai mercati dei capitali per le imprese.

In particolare, le start-up, le società in crescita e le PMI.

Sono mutate le condizioni

La Germania (e lasciatemi dire, tutta l’Europa) ha bisogno di investimenti su una scala quasi senza precedenti. Solo così si può tornare alla prosperità nelle condizioni drammaticamente mutate dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Così sostengono il Ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, e il Ministro della Giustizia, Marco Buschmann.

Allo stesso tempo, la società e l’economia si muovono rapidamente verso la digitalizzazione e la protezione del clima. Nove euro su dieci investiti in Germania provengono dal settore privato, quindi è qui che vanno apportati rapidi miglioramenti, con il rafforzamento del mercato dei capitali. Obiettivo del governo tedesco è rendere attrattiva la Germania come piazza finanziaria, soprattutto per start-up, imprese in crescita e piccole e medie imprese (PMI): fare della Germania il leader europeo.

Introdurre una nuova normativa

I ministeri tedeschi delle Finanze e della Giustizia stanno quindi pianificando di introdurre una legge specifica nel prossimo futuro, per raggiungere questo obiettivo, attraverso la digitalizzazione, la riduzione della burocrazia e l’internazionalizzazione.

Questo presuppone un ulteriore sviluppo del diritto societario e un miglioramento del diritto tributario, non solo per diventare attrattivi sul lato della domanda (azioni come investimento), ma anche sul lato offerta (aumento del numero di società quotate in Germania).

Quali miglioramenti

In particolare per start-up, aziende in crescita e PMI:

Semplificazione dell’elenco requisiti e successivi obblighi di licenza seguendo le indicazioni della Commissione Europea nel Listing Act.

Semplificazione all’accesso al mercato dei capitali, ad esempio ridurre l’IPO dagli attuali 1,25 milioni di euro a 1 milione di euro.

Miglioramento del quadro giuridico per moderni moduli di transazione per facilitare un’IPO, come normativa connessa in materia di diritti di opzione su azioni (Naked Warrants) e l’uso di SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Facilitare gli imprenditori sui prodotti finanziari e garantire che tutti i requisiti normativi delle transazioni possano essere mantenute senza problemi.

Il modello futuro della Financial Services Authority (BaFin)

Per i contratti standard nel settore dei servizi finanziari tra contraenti professionali, e accordi quadro per la negoziazione di strumenti finanziari, occorre garantire correttezza, diffusione e facilità di comprensione. I contratti standard non dovrebbero quindi più essere soggetti al controllo legale del contenuto dei termini e delle condizioni sulla base degli articoli 307 e seguenti del codice civile tedesco, ma semplicemente rispettare le nuove normative.

Future Act. La digitalizzazione sul mercato dei capitali.

Le aziende potranno emettere e scambiare azioni basandosi sulla tecnologia blockchain continuando a migliorare le risorse crittografiche a livello nazionale e in Europa, riducendo al massimo il requisito della forma scritta. Modernizzazione del mercato dei capitali significa anche digitalizzazione del mercato dei capitali.

Il trading

Grazie alla digitalizzazione del trading azionario, si compie un altro passo importante per aumentare l’attrattività del mercato dei capitali per i privati. Il piano prevede di varare la legge sui titoli elettronici (eWpG) per le azioni, in connessione con la legge sul finanziamento futuro.

La trasferibilità delle risorse crittografiche oggi in Germania è limitata dalla legge: finora la legge sui titoli elettronici include principalmente un quadro giuridico per il trasferimento di criptovalute selezionate. Obiettivo è verificare in che misura il quadro giuridico possa essere applicato anche all’acquisizione di altri valori crittografati e al loro trasferimento sicuro sotto tutti i profili legali.

Libertà creativa

Altro aspetto allo studio è una progettazione più flessibile nel mondo azionario con l’intento di espandere la libertà creativa e la certezza del diritto: ad esempio utilizzando più tipologie di voto (azioni dual class) proteggendo al tempo stesso gli investitori con il massimo delle garanzie. Non è chiaro però come questa nuova normativa si armonizzerà con il nuovo regolamento europeo per i fornitori di servizi di crowdfunding (ECSPR).

La supervisione

Un moderno mercato dei capitali necessita di una supervisione che sia anche tecnicamente aggiornata. Ecco perché il governo tedesco intende rimuovere gli ostacoli alla digitalizzazione e continuare a migliorare le condizioni quadro per la comunicazione in lingua inglese con il BaFin, autorità di regolamentazione finanziaria.

Gli aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, si prevedono interventi molto incentivanti come l’esenzione IVA per i fondi di venture e nuove opportunità per favorire l’azionariato dei dipendenti, come l’esenzione per la partecipazione al capitale e bonus di risparmio.