In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, il Gruppo Prada e UNESCO hanno inaugurato martedì 24 gennaio il progetto “Kindergarten of the Lagoon” – “Asilo della Laguna”, con la prima outdoor education experience per i bambini delle scuole materne di Venezia presso l’isola di Torcello. L’Asilo della Laguna è un primo passo importante per i bambini, per comprendere meglio l’oceano e il ruolo centrale che svolge nello sviluppo sostenibile.

L’iniziativa, presentata a maggio 2022 a Ca’ Corner della Regina – sede veneziana di Fondazione Prada – è parte di SEA BEYOND, un progetto condotto dal Gruppo Prada e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO dal 2019 e volto a promuovere l’educazione alla preservazione del mare e delle sue risorse. Il programma contribuisce al Decennio delle Nazioni Unite della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile, guidato dal COI e dall’UNESCO, nell’ambito del programma del Decennio del mare “Ocean Literacy With All” (OLWA), un’iniziativa globale fondamentale per la comprensione dell’oceano.

Il programma della giornata ha previsto una mattinata di attività all’aria aperta per i primi 40 alunni delle sei scuole aderenti al progetto1 , alla presenza di Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, dei rappresentanti di UNESCO Vladimir Ryabinin, Ana Luiza M. Thompson-Flores e Francesca Santoro e delle istituzioni locali, Massimiliano De Martin, Assessore all’Urbanistica, Ambiente ed Edilizia Privata e Laura Besio, Assessore alle Politiche educative del Comune di Venezia.

Il programma delle lezioni dell’Asilo della Laguna si basa sui principi dell’outdoor education, un approccio didattico che ha come pilastri l’apprendimento esperienziale, l’ambiente e il benessere dei soggetti coinvolti, con lo scopo di creare un legame tra i bambini e l’ecosistema lagunare veneziano. Oltre a porre la natura al centro, questo progetto mira alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura di Venezia che, insieme alla sua laguna, è patrimonio dell’UNESCO e simbolo del cambiamento climatico.

Il dialogo aperto con le scuole e le famiglie volto ad un coinvolgimento attivo dei bambini, è stato fondamentale per la definizione del programma e per il suo svolgimento. La relazione diretta con la Municipalità di Venezia e il territorio è stata altrettanto decisiva per la riuscita del progetto.

Il primo ciclo di lezioni si concluderà nel mese di giugno 2023; il nuovo programma di appuntamenti ripartirà nel mese di settembre, rispettando il calendario scolastico.

“Ospitare “l’Asilo della Laguna” oggi presso la nostra sede di Palazzo Zorzi qui a Venezia, è un sogno che diventa realtà. L’educazione è una priorità per l’UNESCO. L’alfabetizzazione oceanica è un modo per formare cittadini responsabili che un domani prenderanno decisioni per promuovere un oceano sostenibile”, ha commentato Ana Luiza M. Thompson-Flores, Direttrice dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa.

“SEA BEYOND e l’Asilo della Laguna che abbiamo avviato oggi sono la prova che il Gruppo Prada è attivamente impegnato nella responsabilità sociale e che la collaborazione tra privati e istituzioni ha un riverbero positivo molto più grande del valore dell’iniziativa. Rendere la cultura attrattiva per le nuove generazioni è un valore per il nostro Gruppo”, ha commentato Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada.