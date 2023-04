I rendimenti dei Treasuries americani decennali scendono al livello più basso da marzo, mentre i rendimenti a breve termine sono aumentati poiché gli investitori hanno bilanciato le crescenti preoccupazioni per il settore bancario americano e si configura una recessione imminente con le relative preoccupazioni per il debito degli Stati Uniti. I rendimenti dei titoli del Tesoro a più lunga durata sono diminuiti su tutta la linea poiché le azioni della First Republic Bank sono scese di oltre il 35% dopo che la società ha registrato un calo di oltre $ 100 miliardi nei depositi nel primo trimestre, aumentando i timori che Wall Street non abbia ancora chiuso con le crisi bancarie. La fiducia dei consumatori, nel frattempo, è scesa oggi inaspettatamente al minimo degli ultimi nove mesi, aumentando le preoccupazioni del mercato per una recessione ormai alle porte. Il rendimento dei Treasury statunitensi a due anni, che in genere si muove al passo con le aspettative sui tassi di interesse, è sceso di 13 punti base al 4,014%.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen

Un default del debito pubblico sarebbe catastrofico per l’economia statunitense, provocando disoccupazione di massa, fallimenti nei pagamenti e tassi di interesse in aumento “per sempre”, secondo il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen. “Dal 178 di9, gli Stati Uniti hanno onorato tutte le scadenze in tempo, e dovrebbe rimanere così”, ha affermato Janet Yellen in una conferenza a Washington, negando l’eventualità un disastro economico se veramente gli Stati Uniti non riuscissero a onorare i propri debiti. “Un default del debito comporterebbe la sospensione dei principali pagamenti” ha ipotizzato “e causerebbe licenziamenti di massa di funzionari governativi. Non solo, probabilmente anche le famiglie non riuscirebbero a pagare mutui, automobili e carte di credito, provocando un collasso nei mercati del credito statunitensi”.

I tassi di interesse potrebbero anche aumentare “in perpetuo”, ha aggiunto Janet Yellen, il che comporterebbe anche problemi per le azioni. Anche i tassi elevati hanno già pesato pesantemente sulle azioni nell’ultimo anno, con l’S&P 500 che è sceso del 20% nel 2022, quando i banchieri centrali hanno aumentato i tassi di interesse in modo aggressivo per combattere l’inflazione.

Del resto è ampiamente previsto che la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse di riferimento di altri 25 punti base durante la riunione politica della prossima settimana.

Gli hedge funds

Sembra invece che gli hedge funds siano più fiduciosi nell’operato della Federal Reserve e che l’economia statunitense possa evitare una recessione nonostante l’onere dei tassi di interesse più elevati. Gli investitori con leva finanziaria hanno incrementato i loro short netti sui futures del Tesoro a 10 anni a un record di 1,29 milioni di contratti solo pochi giorni fa, come mostrano i dati della Commodity Futures Trading Commission. È stata la quinta settimana consecutiva in cui gli short netti sono aumentati.