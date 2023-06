La resilienza dell’economia statunitense continua a confondere le previsioni.

Finora ha resistito bene agli aumenti dei tassi e ora sia la crisi bancaria che l’impasse sul massimale del debito si stanno attenuando. Gli incipienti segnali di allentamento del mercato del lavoro non si sono manifestati e le pressioni su reddito, spesa e (purtroppo) prezzi continuano a sorprendere al rialzo. I mercati iniziano a prezzare un altro rialzo in estate facendo salire il dollaro USA rispetto a quasi tutti i suoi principali concorrenti. L’unica eccezione continua ad essere rappresentata dalle principali valute latinoamericane, le migliori protagoniste del 2022, con il peso messicano e colombiano in cima alla classifica della scorsa settimana.

Il calendario dei dati di questa settimana è dominato da due eventi: il rapporto flash sull’inflazione di maggio nell’Eurozona e il rapporto sull’occupazione di maggio negli Stati Uniti. L’inflazione dell’Eurozona dovrebbe diminuire a causa del calo dei prezzi dell’energia, ma il sottoindice core dovrebbe rimanere ostinatamente alto; è su quest’ultimo dato che la BCE è giustamente concentrata. Per quanto riguarda le retribuzioni statunitensi, i primi accenni a un mercato del lavoro meno rigido non sono stati confermati dagli ultimi dati, per cui è possibile che si registri un altro dato forte che suggelli un ulteriore rialzo della Fed quest’estate.

EUR

I dati macroeconomici dell’Eurozona hanno subito una lieve perdita di slancio nelle ultime settimane. Oltre al PMI manifatturiero, ha deluso anche il PIL tedesco del primo trimestre, confermando lo stato di recessione in cui si trova la Germania, anche se perlopiù superficiale. Riteniamo che i dati tedeschi siano stati influenzati negativamente da eventi straordinari come la fine del sostegno statale dell’era COVID, ma in ogni caso sarà difficile per l’euro uscire dal recente trading range nei confronti del dollaro, fino a quando le aspettative del mercato sulla politica della BCE non si adegueranno alla realtà dei dati sull’inflazione di base che rifiutano di mostrare un significativo allentamento.

USD

La “crisi” del limite del debito è passata, e l’accordo prevede ben poco in termini di inasprimento fiscale. Ciò significa che il compito di combattere l’inflazione sarà affidato alla Federal Reserve, con scarso aiuto da parte della stretta fiscale. A questo proposito, il rapporto PCE della scorsa settimana deve aver scoraggiato la Fed. Non solo l’inflazione core si sta stabilizzando a un livello di gran lunga superiore all’obiettivo del 5% circa, ma anche i redditi nominali e la spesa stanno crescendo a livelli coerenti con quel livello di inflazione. I mercati non solo hanno eliminato quasi tutte le aspettative di tagli nel 2023, ma stanno anche iniziando a prezzare un ulteriore rialzo nel corso dell’estate. Questo cambiamento spiega la maggior parte del rally del dollaro delle ultime settimane.

GBP

Il rapporto relativo all’indice dei prezzi al consumo della scorsa settimana ha dato un brutto colpo alla Banca d’Inghilterra. Sia l’indice principale che il sottoindice core sono risultati più alti di mezzo punto rispetto alle previsioni, e quest’ultimo ha raggiunto un nuovo record per questo ciclo. È chiaro che sono in arrivo altri rialzi dei tassi di interesse. I mercati stanno valutando più di quattro ulteriori aumenti dei tassi di interesse e non escludiamo che il tasso finale sia superiore al 6%. La nostra visione rialzista sulla sterlina si basa su questa prospettiva e sulla tenuta della domanda interna del Regno Unito.