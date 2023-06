Oggi, nel corso dell’Assemblea Generale degli Stati Membri della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO, in corso a Parigi dal 21 al 30 giugno 2023, il Gruppo Prada e IOC/UNESCO annunciano il rafforzamento della partnership nell’ambito di SEA BEYOND, il programma educativo dedicato a promuovere l’educazione alla preservazione del mare e delle sue risorse, a cui lavorano insieme dal 2019.

Si è svolta infatti, presso la sede dell’UNESCO, una conferenza stampa ufficiale alla presenza di Vladimir Ryabinin, Direttore Generale Aggiunto dell’UNESCO e Segretario Esecutivo IOC/UNESCO; Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada; Liborio Stellino, Ambasciatore e Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UNESCO; Francesca Santoro, IOC/UNESCO Senior Programme Officer, durante la quale il Gruppo Prada ha annunciato l’importante impegno a donare l’1% dei proventi della collezione Prada Re-Nylon per sostenere e sviluppare ulteriormente il progetto SEA BEYOND.

Contestualmente, é stato presentato un programma biennale di attività per l’educazione all’oceano, che sarà condotto dal Gruppo e da IOC/UNESCO a fronte del nuovo accordo di collaborazione.

Con il sostanziale incremento di risorse, SEA BEYOND beneficierà di un ampliamento delle proprie aree di intervento: alle attività educative saranno affiancati il supporto alla ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti umanitari connessi alla tutela del mare.

Lo scopo di questa rafforzata collaborazione tra il Gruppo Prada e IOC/UNESCO è rendere SEA BEYOND una “piattaforma aperta”, in grado di accogliere anche progetti proposti da terze parti, purché incentrati sulla conservazione del mare; le proposte saranno analizzate e validate da IOC/UNESCO a garanzia del loro valore.

Vladimir Ryabinin, Direttore Generale Aggiunto dell’UNESCO e Segretario Esecutivo UNESCO/IOC, ha commentato: “Ciò che desideriamo è vivere in armonia con il mare e, per riuscirci, dobbiamo conoscerlo. Ecco perché l’educazione all’oceano è un fattore determinante per il successo del Decennio del Mare. Grazie a una collaborazione aperta ed efficace con il Gruppo Prada stiamo divulgando conoscenze preziose sul mare a studenti di tutto il mondo: un contributo importante per promuovere i principi di educazione all’oceano!”.

Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, ha dichiarato: “È fondamentale comprendere che senza educazione e cultura non è possibile realizzare un vero cambiamento. Dobbiamo investire nel dialogo con le nuove generazioni, per costruire un futuro più sostenibile e prenderci cura dell’oceano. L’UNESCO è l’unica agenzia delle Nazioni Unite ad avere un mandato per l’educazione e la scienza oceanica: la Commissione Oceanografica Intergovernativa ha la grande capacità di raggiungere e coinvolgere diversi tipi di pubblico e portarli a bordo in questo impegno. Sono orgoglioso di continuare questo percorso insieme”.

Il nuovo accordo fra il Gruppo Prada e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO vedrà la creazione di un Ufficio di Coordinamento del Decennio del Mare a Venezia, parte dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa e dell’Ufficio della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO per l’Educazione all’Oceano.

Gli obiettivi principali dell’Ufficio di Coordinamento del Decennio del Mare a Venezia saranno:

● Proporre e organizzare attività di sensibilizzazione a Venezia, principalmente rivolte ai giovani, per la tutela dell’oceano secondo quanto stabilito dalla Sfida numero 10 del Decennio del Mare1, il programma delle Nazioni Unite che si prefigge di cambiare il rapporto dell’uomo con l’oceano;

● Il lancio della terza edizione delle attività SEA BEYOND dedicate agli studenti delle scuole secondarie nel mondo;

● Incoraggiare e supportare l’implementazione di un programma di studi all’educazione all’oceano da parte di tutti gli stati membri dell’UNESCO. Per consentire ai governi di acquisire familiarità con l’argomento, IOC/UNESCO e il Gruppo Prada organizzeranno la prima Conferenza Mondiale sull’Educazione all’Oceano nel 2024 a Venezia (in collaborazione con la Conferenza del Decennio del Mare di Barcellona prevista nello stesso anno e in preparazione alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, che si terrà in Francia nel 2025);

● Monitorare e divulgare i risultati del Decennio del Mare, oltre a individuare punti di attenzione e di sviluppo nel campo dell’educazione all’oceano;

● Supportare l’organizzazione di eventi e rafforzare le reti di educazione all’oceano (ad es. Scuole blu, Città blu), sviluppando attività in collaborazione con il programma Ocean Literacy With All dell’UNESCO;

● Collaborare con governi, centri di ricerca, ONG, il settore privato e la società civile in generale, per rafforzare le attività del Decennio del Mare, in particolare nell’area mediterranea;

● Espandere le attività per gli studenti in età prescolare nell’ambito del progetto “Kindergarten of the Lagoon” (Asilo della Laguna).

1 La correlazione tra SEA BEYOND e l’iniziativa dell’ONU Decennio del Mare – Il Decennio del Mare è strutturato in 10 sfide legate alle esigenze più immediate e urgenti affinché la scienza e le conoscenze sul mare possano contribuire allo sviluppo sostenibile. Fra queste, la Sfida 10 – Cambiare il rapporto dell’umanità con il mare si concentra su strumenti e approcci, inclusa l’alfabetizzazione oceanica, che possano trasformare la scienza in azione a livello istituzionale e individuale, oltre ad affrontare questioni relative ai valori culturali del mare.

SEA BEYOND in breve: Dal 2019 il programma SEA BEYOND contribuisce in modo significativo al progresso dell’educazione all’oceano a livello globale, attraverso una serie di iniziative:

● Dalla prima edizione, il progetto ha coinvolto oltre 600 studenti delle scuole secondarie superiori di diversi paesi nel mondo. Hanno partecipato ai programmi educativi promossi da SEA BEYOND 20 scuole internazionali in Brasile, Cina, Italia, Messico, Perù, Portogallo, Regno Unito e Sudafrica. Nel corso della 2a edizione del ciclo formativo, gli studenti sono stati invitati a interpretare liberamente (con testi, grafica o contenuti interattivi), una delle dieci sfide del Decennio del Mare. I progetti vincitori sono stati premiati durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano tenutasi a giugno 2022 a Lisbona;

● A gennaio 2023, SEA BEYOND ha dato avvio al “Kindergarten of the Lagoon” / “Asilo dell Laguna”, un programma didattico per bambini in età prescolare che consiste in attività educative all’aria aperta alla scoperta della laguna di Venezia. Il progetto ha già visto la partecipazione di oltre 120 bambini;

● Lo sviluppo di attività di formazione per promuovere l’educazione all’oceano dedicate agli oltre 14.000 dipendenti del Gruppo Prada nel mondo attraverso l’app AWorld, la piattaforma scelta dalle Nazioni Unite per orientare le abitudini quotidiane verso uno stile di vita più sostenibile.

Gruppo Prada

Il Gruppo Prada è impegnato nel sociale per contribuire alla crescita sostenibile delle comunità e stimolare il dibattito culturale in ogni sua forma. Collabora con partner di eccellenza e organi internazionali per lo sviluppo di programmi educativi e di formazione, per la promozione dei talenti, il supporto alla ricerca scientifica, l’empowerment femminile e la valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico. Il Gruppo Prada opera nel settore del lusso con i marchi Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 e Luna Rossa.

Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO

La Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO promuove la cooperazione internazionale nelle scienze marine per migliorare la gestione dell’oceano, delle coste e delle risorse marine. IOC consente ai suoi 150 Stati membri di collaborare coordinando programmi di sviluppo delle capacità, osservazioni e servizi oceanici, delle scienze del mare e dei sistemi di allerta precoce tsunami. Il lavoro di IOC contribuisce alla missione dell’UNESCO di promuovere il progresso della scienza e delle sue applicazioni per sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per il progresso economico e sociale, la promozione della pace e dello sviluppo sostenibile.

Il Decennio del Mare

Proclamato nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) (“Decennio del Mare”) mira a stimolare il lavoro scientifico sul mare e la generazione di conoscenza per contrastare il declino delle condizioni del sistema mare e catalizzare nuove opportunità di sviluppo sostenibile dell’enorme ecosistema marittimo. La vision del Decennio del Mare è “la scienza di cui abbiamo bisogno per l’oceano che vogliamo”. Il Decennio del Mare rappresenta un punto d’incontro per scienziati e stakeholder di diversi settori, consentendo loro di sviluppare le conoscenze scientifiche e le collaborazioni necessarie per accelerare e cavalcare gli sviluppi delle scienze del mare al fine di ottenere una migliore comprensione del sistema mare e di offrire soluzioni basate sulla scienza per centrare gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’Assemblea Generale dell’ONU ha conferito alla Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC/UNESCO) il mandato per il coordinamento dei preparativi e per l’implementazione del Decennio.