Da quanto emerge dal report Brand Finance Luxury & Premium 50 2023 il trademark Porsche raggiunge un valore pari a $36,8 miliardi, e si conferma il brand dell’alto di gamma di maggiore valore al mondo: il brand che produce maggiore valore finanziario grazie all’immagine e alla reputazione.

L’incremento di valore anno su anno del trademark Porsche del 9% in dollari, e del 22% in euro, è dovuto al rafforzamento del livello di attrattività del brand, al miglioramento del fatturato generato dall’ottima continuativa gestione del branding e dal miglioramento di fattori economici indipendenti da Porsche.

Porsche continua a portare avanti la sua strategia del lusso moderno. Il marchio combina un prodotto eccezionale con un’esperienza del cliente altamente personalizzata. Porsche sta ampliando il proprio portafoglio di prodotti con nuovi concetti di auto sportive e continuerà anche a concentrarsi sulle edizioni limitate e ad espandere il proprio programma Sonderwunsch, che consente la personalizzazione.

Il brand Louis Vuitton si conferma alla seconda posizione con un incremento di valore del 12% che consente di raggiungere un valore pari a $26,3 miliardi, nonostante il lieve indebolimento di 1,5 punti su 100. Chanel quest’anno grazie ad una rilevante crescita del 27%, in parte dovuto al rafforzamento di 3 punti, raggiunge il valore di $19,4 miliardi che consente di superare il valore del brand Gucci, raggiungendo così terzo posto nella Brand Finance Luxury & Premium 50 2023. Gucci, continua a dominare i brand italiani, ma quest’anno scende al quarto posto in seguito anche alla perdita dell’1% di valore scendendo così a $17,8 miliardi in seguito anche all’indebolimento di 1 punto su 100 nel livello di attrattività.

In forte crescita la forza e il valore Lamborghini. Lamborghini, con un incremento di valore del 123% è il brand dell’alto di gamma che cresce più velocemente; Lamborghini con un valore del brand paria $4,3 miliardi scala 12 posizioni e raggiunge così il 18° posto tra i brand di maggiore valore.

Se Porsche è la marca di maggiore valore finanziario, Ferrari si conferma ancora una volta quella più forte, cioè quella che influenza maggiormente le scelte degli stakeholder con un indicatore della forza pari a 90,7 su 100 equivalente ad un brand rating AAA+. Ferrari è il brand più forte di questa seconda classifica dal 2018, cioè dall’inizio delle serie storiche.

Ferrari scende dal 9° al 10° posto tra i brand di maggiore valore in seguito ad una riduzione dell’8% che porta il valore di Ferrari a $7,4 miliardi. Il calo di Ferrari non dipende da un indebolimento del brand, che sostanzialmente rimane stabile, ma soprattutto da fattori esterni come il cambio sfavorevole col dollaro, che ha impattato negativamente tutti i brand europei e di altre valute.

L’incremento del valore di Lamborghini dipende, oltre che dall’incremento delle vendite, anche dal rafforzamento di 4 punti che consente a questo brand di raggiungere un punteggio pari a 87,7 su 100, portando così questa marca a scavalcare Dior e a prendere la seconda posizione tra i brand più forti del settore. La ricerca condotta da Brand Finance presso individui ad alto reddito in 16 paesi conferma la crescita e lo sviluppo del marchio dal punto di vista della Brand Equity, soprattutto in Asia Pacifico e Nord America dove il marchio ha aumentato significativamente la sua familiarità. Oltre a rafforzare il marchio a livello globale, l’azienda continua a dimostrare come la forza del brand si traduca in eccellenti performance finanziarie. Le vendite di Lamborghini superano ora per la prima volta i 2 miliardi di euro, con il miglior risultato finanziario della sua storia.

Grazie al rafforzamento di 3 punti su 100 della forza del brand, Porsche raggiunge un punteggio pari a 88 su 100 equivalente ad un brand rating AAA, posizionandosi così al 4°posto, appena sotto Rolex, tra i brand più forti dell’alto di gamma.

Massimo Pizzo Senior Consultant di Brand Finance commenta: “Da quanto emerge oggi dal report Brand Finance Luxury & Premium 50 2023, mediamente il valore delle 50 principali marche dell’alto di gamma e premium del mondo è aumentato del 8% in dollari rispetto allo scorso anno, si tratta di una crescita nettamente superiore a quella delle 500 principali marche del mondo presenti nella Brand Finance Global 500 2023 che includono marchi di tutti i settori che hanno mediamente perso l’1%. Parte del successo del settore è dovuto all’impegno sulla sostenibilità ben percepito dai consumatori che, in particolare per quanto riguarda le auto di lusso, risulta essere un fattore molto rivelante nelle scelte di acquisto.”

Concretamente la crescita del valore dei brand lusso & premium è superiore a quella che emerge nel report di Brand Finance perché la classifica è redatta in dollari; se fosse preparata in euro l’incremento sarebbe pari al 20%; infatti oltre il 75% del valore dei brand in classifica è originato da Francia, Italia e Germania.

I 15 brand italiani presenti in classifica hanno complessivamente incrementato il valore in linea con la media degli altri brand in classifica. Oltre alla forte crescita di Lamborghini, emerge quella di Prada che, con un incremento di valore del 34%, rientra tra i brand con la maggiore crescita.

In classifica troviamo anche Ray-Ban, Armani, Moncler, Bulgari, Bottega Veneta, Maserati, Valentino, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Fendi e Versace.

Continua Massimo Pizzo:” Il valore economico della marca rappresenta il valore generato dalla forza con cui in brand influenza le scelte degli stakeholder chiave, soprattutto consumatori, ma anche dipendenti e analisti finanziari. L’indicatore della forza del brand è il risultato di una competitive analysis che tiene conto di come il brand viene gestito, dal ritorno di immagine & reputazione e dalle business performance direttamente generate. Il Brand Strenght Index è un indicatore anticipatore delle vendite: più forte è il brand migliori sono le condizioni per migliorare qualità e quantità delle vendite.”