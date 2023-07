Nel secondo trimestre del 2023, abbiamo assistito a una performance molto forte del Nikkei 225 e del Nasdaq. La performance del Nasdaq e dell’S&P 500 riflette la convinzione o l’illusione dell’intelligenza artificiale, a seconda della vostra opinione. È da notare che gli asset a lunga duration, guidati dai titoli tecnologici, hanno ottenuto buoni risultati, mentre le obbligazioni non hanno avuto successo. I gilt hanno registrato la performance peggiore nel secondo trimestre, in quanto sono stati i titoli più colpiti dai tentativi della Banca d’Inghilterra di recuperare terreno dopo aver sottovalutato la minaccia dell’inflazione.

Altri settori che hanno sofferto durante il secondo trimestre sono stati le materie prime, l’Hang Seng, in una certa misura l’indice SSE Composite di Shanghai e, di fatto, la storia complessiva della Cina. Nel secondo trimestre abbiamo assistito a un aumento dell’inflazione ma, allo stesso tempo, a una performance più debole del settore manifatturiero e a una migliore performance dei titoli tecnologici rispetto agli asset di crescita del mondo reale. Si tratta probabilmente dell’esatto contrario di quanto ci si aspettava per il secondo trimestre e, in qualche misura, per la prima metà dell’anno.

Il 2023 è stato finora un anno forte per gli asset finanziari. La storia che abbiamo raccontato all’inizio dell’anno, secondo cui il 2023 sarebbe stato un anno di ripresa dopo l’orribile performance del 2022, si sta confermando, anche se la sorpresa è stata la relativa sottoperformance del reddito fisso nel suo complesso, visto il continuo irrigidimento delle banche centrali. Un’altra sorpresa è stata la sovraperformance del mondo sviluppato rispetto ai mercati emergenti e, in particolare, alla Cina. Il 2023 avrebbe dovuto essere l’anno in cui la Cina sarebbe rientrata nell’economia globale e sarebbe uscita dalla Covid. Al momento questo non è particolarmente visibile nei prezzi degli asset.

Questo è un contesto importante. I mercati si muovono di settimana in settimana. Abbiamo assistito a un forte rischio di eventi, in particolare nel settore bancario, ma ciononostante i rendimenti dell’anno stanno facendo progressi e riparando i danni subiti nel 2022.

Sette fattori da tenere a mente nel terzo trimestre:

1. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è il più basso dal 1969 e si aggira intorno al 3,5%.

2. L’occupazione giovanile cinese è ai massimi storici.

3. Il bilancio federale degli Stati Uniti nel 2024 sarà equivalente alla terza economia mondiale. Oltre alla Cina e agli Stati Uniti, il principale attore dell’economia globale è il governo federale statunitense. Ciò è dovuto all’espansione a cui stiamo assistendo attualmente nella sua politica fiscale.

4. Negli ultimi 12 mesi, la Banca del Giappone ha acquistato 1.100 miliardi di dollari di titoli di Stato giapponesi. Ciò equivale al 24% del PIL giapponese.

5. Senza i 28 top performer dell’S&P 500, l’indice sarebbe negativo da un anno all’altro, a dimostrazione del fatto che in quel mercato c’è un’elevata concentrazione di rendimenti piuttosto che un’ampia gamma di rendimenti.

6. Il guadagno di mercato dei sette maggiori nomi del settore tecnologico negli Stati Uniti quest’anno è superiore al PIL tedesco. Ciò dimostra l’entità della creazione di ricchezza in questi sette titoli – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla – tutti ampiamente detenuti dagli investitori azionari statunitensi.

7. Se si vuole fare un ulteriore passo avanti, la capitalizzazione di mercato di Apple, Microsoft e Google è ora più grande di quella dell’intero universo azionario dei mercati emergenti (EM). L’universo azionario EM contiene società che teoricamente servono 6,5 miliardi di persone, ma la capitalizzazione di mercato di tre sole società è più grande di quella.