In tutte le asset class, la volatilità e le elevate correlazioni tra asset hanno reso più difficile la diversificazione dei portafogli. Fattori macro specifici come l’inflazione elevata, l’aumento dei tassi d’interesse e le tensioni geopolitiche hanno creato venti contrari per gli investitori che cercano di massimizzare i loro rendimenti corretti per il rischio.

La moderna teoria di gestione del portafoglio si basa sulla combinazione degli asset (per diversificare) in modo tale da ridurre il “costo” della volatilità sui rendimenti, consentendo ai portafogli maggiori possibilità di generare guadagni consistenti. Storicamente, gli investitori hanno sempre combinato azioni e obbligazioni, ma sempre più spesso le strategie alternative e non tradizionali svolgono un ruolo importante nelle allocazioni.

Un cambio di regime

La volatilità è aumentata con l’abbandono della politica a tassi di interesse zero e degli elevati livelli di quantitative easing. Questo, unito a correlazioni più elevate, ha comportato un significativo aumento della volatilità dei portafogli. Un effetto di tutto ciò, ad esempio, è che il reddito fisso è quasi raddoppiato dall’inizio del ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve a marzo 2022.

Il decennio precedente è stato segnato da un regime in cui gli asset di rischio erano sostenuti da una visione di fondo che presupponeva che le banche centrali avrebbero sostenuto l’economia in caso di stress. Questo ha ridotto le aspettative di volatilità al ribasso e ha sostenuto gli asset fino al punto in cui l’espressione “TINA” o “There Is No Alternative” è diventata comune per parlare di investimenti azionari, mentre i rendimenti obbligazionari sono stati spinti a livelli incredibilmente bassi. I mercati hanno ricevuto un sostegno apparentemente infinito, sotto forma di aiuti fiscali, come tagli alle tasse e alla spesa, e monetari, sotto forma di tassi a zero o negativi. L’espansione di bilancio ha inoltre garantito un’abbondante liquidità nel sistema. In questo contesto, il posizionamento long only e l’utilizzo del prestito per aumentare l’esposizione al rischio sono stati ampiamente ricompensati. Mentre le strategie volte a massimizzare lo Sharpe ratio al confronto sono apparse misere.

Nel 2022, tale sostegno ha iniziato a essere rapidamente ritirato. La recente volatilità macro è stata una conseguenza diretta di ciò, ha modificato il costo del capitale, eliminando al contempo la leva finanziaria dal sistema. Ora ci si aspetta che, senza lo stesso sostegno agli asset di rischio, la volatilità dei portafogli continui a essere una caratteristica dei mercati in futuro, caratterizzata da oscillazioni più regolari e drawdown persistenti.

L’aumento della volatilità

Se da un lato la volatilità nei portafogli può rappresentare una sfida per il raggiungimento degli obiettivi di investimento a lungo termine, dall’altro la volatilità all’interno delle asset class può essere una forza positiva per le strategie attive che cercano di massimizzare i rendimenti. Nel reddito fisso, sia le aspettative di rendimento che la volatilità sono aumentate durante il ciclo di rialzo dei tassi. Ciò ha conferito al reddito fisso attivo un ruolo più importante nel guidare i rendimenti e alle strategie alternative sul reddito fisso e sul credito un’opportunità maggiore di distribuire il rischio. Queste strategie alternative non possono sostituire completamente gli approcci tradizionali al reddito fisso a causa di una serie di fattori quali la liquidità, il rischio specifico della asset class e la dipendenza dall’abilità del gestore, ma possono essere complementari se utilizzate in modo appropriato. La loro minore correlazione, o natura non correlata, e la capacità di proteggere il portafoglio dal rischio di ribasso riducendo i drawdown, soprattutto durante le correzioni di mercato, possono renderle uno strumento utile. I clienti devono comunque essere selettivi: la scelta della giusta alternativa di reddito fisso e di credito è fondamentale per creare risultati positivi in portafoglio.