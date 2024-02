RENDIMENTI EFFETTIVI Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,76 Rendimento effettivo a scadenza netto 4,16 Rateo Lordo 1,78913 Rateo Netto 1,56549 Duration modificata 0,48 Prezzo di riferimento 99,68 Data di riferimento 23/02/2024

Esce ora l’ultimo libro di Beppe Scienza

I NOSTRI SOLDI E L’INFLAZIONE In libreria dal 23 febbraio Pagine: 208 | Prezzo: 15,90 euro

Beppe Scienza fa il punto sulle migliori strategie di risparmio spiegando con chiarezza cos’è e come funziona l’inflazione, un termine d’uso quotidiano ma spesso non conosciuto appieno

L’inflazione è sempre in agguato per i risparmi e la previdenza. Ha massacrato il potere d’acquisto della lira ben tre volte nel XX Secolo e, come si è visto, anche l’euro non è vaccinato contro tale pericolo. Nel 2022 i prezzi sono cresciuti dell’11,3%. Aumenti del costo della vita arriveranno con la fine del mercato tutelato dell’energia e il ribaltamento sui cittadini della spesa sanitaria.

Ma ora esistono soluzioni che negli anni ’70-’80 non c’erano: Btp Italia, Btp-i e titoli esteri come Oatei o Bund-ei. Purtroppo sono strumenti complicati e il libro I nostri soldi e l’inflazione li spiega in dettaglio, anche per chi è privo di competenze specifiche.

All’interno del libro: