Convegno organizzato dalla Fondazione Cogeme nell’ambito del Premio di Eccellenza “Verso un’economia circolare” con il Patrocinio ICESP.

In relazione alla VII edizione del Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare”, facendo seguito al Save the Date condiviso in data 08.02.2024, si condivide il programma dedicato al convegno e alla relativa cerimonia di premiazione che si terrà giovedì 14 marzo 2024 dalle ore 17.00 presso l’Auditorium di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, via Orzinuovi n.28 a Brescia.

L’invito alla partecipazione in presenza è esteso a tuti gli interessati. Per accreditarsi scrivere alla segreteria (segreteria.fondazione@cogeme.net) entro il 6 marzo riportando il numero e il nominativo dei partecipanti.

Programma_cerimonia_premio_eccellenza_2023_14032024