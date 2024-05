- Advertising -

Che cos’è la consapevolezza? Di solito la consapevolezza viene definita come la conoscenza che qualcosa esiste. Siamo consapevoli in quanto conosciamo e siamo in grado di comprendere situazioni, persone e punti di vista.

La consapevolezza definisce chi siamo, ci connette e, allo stesso tempo, ci unisce nella nostra umanità condivisa. È la chiave per comprendere e apprezzare le sfumature che rendono ogni individuo unico, in ogni esperienza.

Sarà questo il file rouge della prima edizione di TEDxSaronno che farà il suo debutto, nella città dell’amaretto, sabato 25 maggio 2024 al Nuovo Cinema Prealpi.

Questa edizione di TEDx porterà con sé un’ondata di ispirazione e innovazione, diventando così un palcoscenico per menti visionarie, e appassionate, che condivideranno le loro storie e le idee che cambiano tutto.

TEDxSaronno ha scelto di esplorare questo tema attraverso diverse sfaccettature: dalla consapevolezza di noi stessi, degli altri, del passato, del nostro corpo, fino ad affrontare le nuove sfide legate alla tecnologia e alle questioni che non possono più essere rimandate, come quelle relative ai diritti umani e alla sostenibilità.

La tematica sarà sviluppata attraverso le storie di relatori, provenienti da ambiti molto differenti: speaker che porteranno sul palcoscenico il loro bagaglio professionale e personale. Durante l’evento – sui canali social (IG, FB, LinkedIn) – verranno svelati gli highlights degli speech che, previa approvazione di TED, saranno condivisi sul sito ://www.ted.com.

Speaker:

Clara Morelli, autrice di Will Media;

Elisabetta Rossi, modella e content creator;

Giosuè de Salvo, EU policy analyst e attivista dei diritti umani;

Giuseppe Rosafio, atleta e campione baseball;

Laura Locatelli, attrice e formatrice;

Lorenzo Galimberti, digital innovation manager;

Mario Furlan, motivatore e life coach;

Matteo Muffo, AI researcher;

Rajae Bezzaz, reporter e conduttrice radiofonica;

Zé Mauricio, musicista.

La prima edizione di TEDxSaronno, organizzata da Stefania Bianco e Luca Signori, sarà realizzata con il supporto dei Partner, tra cui Huware, Enrico Cantù Assicurazioni, Curasept, Normadec, Studio grafico Camileonte, Galli, Club House Saronno, ExWorksMilan, Zoldan Studio Legale, MLC Presentation Design Consulting, Silicon Valley Study Tour, Studio Raineri Andrea, Dental Giba, Paolo Lazzaroni & Figli, Doky, Km Rosso, Dei Pregi Hair & Beauty, Agamai, Legnani Legal, ecArchitettura, R&DLoad, Next Generation Heroes, Dafne Marketing, BBStrategies, Polo Saronnese di Psicologia, Medical S.p.A., Unopuntoquattro, GV Galimberti Fotogiornalista & Scrittrice.

Il Saronno e VareseNews sono Media Partner dell’evento.

Con il patrocinio del Comune di Saronno.

TEDx

Nello spirito delle idee che meritano di essere condivise, TEDx è un programma di eventi locali e auto-organizzati che riuniscono le persone per condividere un’esperienza simile a TED. Durante un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli speaker dal vivo si uniscono per stimolare dibattiti e connessioni profonde. Questi eventi locali e auto-organizzati sono denominati TEDx, dove la “x” si riferisce a un evento TED organizzato in modo indipendente. La conferenza TED fornisce una guida generale per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx sono auto-organizzati.

TED

TED è un’organizzazione no-profit e apartitica dedicata alla scoperta, al dibattito e alla diffusione di idee che stimolano la conversazione, approfondiscono la comprensione e guidano cambiamenti significativi. La nostra organizzazione è votata alla curiosità, alla ragione, alla meraviglia e alla ricerca della conoscenza. Diamo il benvenuto a persone di ogni disciplina e cultura che cercano una comprensione più profonda del mondo e una connessione con gli altri, e invitiamo tutti a impegnarsi con le idee e ad attivarle nella propria comunità.

TED è iniziato nel 1984 come una conferenza in cui convergevano tecnologia, intrattenimento e design, ma oggi abbraccia una moltitudine di comunità e iniziative mondiali che esplorano tutto, dalla scienza e il business all’istruzione, alle arti e alle questioni globali. Oltre ai TED Talks curati dalle nostre conferenze annuali e pubblicati su TED.com, produciamo podcast originali, brevi serie di video, lezioni educative animate (TED-Ed) e programmi TV tradotti in più di 100 lingue e distribuiti tramite partnership in tutto il mondo. Ogni anno, migliaia di eventi TEDx gestiti in modo indipendente riuniscono le persone per condividere idee e colmare le divisioni nelle comunità di ogni continente. Attraverso l’Audacious Project, TED ha contribuito a catalizzare più di 3 miliardi di dollari in finanziamenti per progetti che cercano di rendere il mondo più bello, sostenibile e giusto. Nel 2020, TED ha lanciato Countdown, un’iniziativa per accelerare le soluzioni alla crisi climatica e mobilitare un movimento per un futuro a zero emissioni, e nel 2023 TED ha lanciato TED Democracy per innescare un nuovo tipo di conversazione incentrata su percorsi realistici verso un mondo più vivace e sostenibile ed equo.

Info:

www.tedxsaronno.com