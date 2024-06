- Advertising -

— Cyber sicurezza e conflitti asimmetrici — Nella foto a sinistra Marco Bacini, Professore Università LUM, Ceo MB Group, Coordinatore CTS Trasformazione Digitale Regione Lombardia. È stata una giornata ricca di interventi su temi cruciali per il nostro presente e futuro. Fondamentale la presenza del Sovrano Ordine Militare di Malta Order of Malta e dell’Associazione Culturale Piacenza Arte, che hanno patrocinato l’evento. Il Gen. Marco Selmi si è prodigato per il successo della conferenza occupandosi di una perfetta organizzazione.

Presenti come relatori: il Presidente del Copasir e già Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, che ha parlato della situazione geostrategica e dei conflitti armati in Palestina e Ucraina, il Dott. Cuno Tarfusser Magistrato di Cassazione, già Vice Presidente del Tribunale Internazionale per i Crimini contro l’Umanità , che ha approfondito la struttura e i compiti del Tribunale. Il Gen. Prof. Nicolò Pollari, già Direttore del Sismi, ha discusso della struttura di intelligence e della protezione degli interessi strategici italiani, mentre il Gen. Marco Selmi esperto in materia di sicurezza economico-finanziaria, ha trattato l’importante tema dell’intelligence contro il narco-traffico e la criminalità organizzata transnazionale. S.E. l’Amb. Teodorico Nanni, ha illustrato le attività umanitarie dell’Ambasciata SMOM presso la Repubblica di Georgia e il Dott. Luca Aragone Vice Presidente ACISMOM con Delega per il Corpo Militare ha invece introdotto la giornata formativa. L’intervento di Marco Bacini si è focalizzato sulla cyber sicurezza e i conflitti asimmetrici. Così commenta la giornata dei lavori: “Ringrazio anche il pubblico per la partecipazione e l’interesse dimostrato, è stato un privilegio poter contribuire a questo dialogo su temi di così grande importanza. Continuare a confrontarci e collaborare è essenziale per affrontare le sfide che ci attendono”.