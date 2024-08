- Advertising -

Il tanto atteso taglio dei tassi della Federal Reserve sembra ora inevitabile a settembre. Gli ultimi dati IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) negli USA hanno mostrato un calo dell’inflazione al 2,9% a luglio, probabilmente abbastanza basso da indurre la Banca Centrale ad agire. La BCE e la Banca d’Inghilterra hanno già approcciato il tema con tagli dello 0,25%. Questi tagli dei tassi potrebbero sembrare piccoli, ma potrebbero essere psicologicamente significativi. Invertiranno le sorti di asset che sono stati duramente colpiti dall’aumento dei tassi negli ultimi anni?

Il motivo per cui i tassi stanno scendendo è importante. Se stanno scendendo perché i decisori politici sono preoccupati per la recessione, ciò andrà a vantaggio di un diverso insieme di asset rispetto a uno scenario in cui stanno scendendo semplicemente perché l’inflazione è saldamente sotto controllo. Uno favorisce gli asset rischiosi e l’altro no.

Maximilien Macmillan, direttore degli investimenti senior presso Abrdn (quella che prima si chiamava Standard Life Aberdeen) ha dichiarato a PA Adviser: “Se i tassi vengono tagliati mentre l’inflazione si riduce verso gli obiettivi della banca centrale, allora è prevedibile che le azioni ne trarranno vantaggio e il dollaro perderà valore, a patto che non ci siano shock di crescita o timori di recessione”.

In questo scenario, molti dei settori che sono stati sotto pressione a causa dell’aumento dei tassi di interesse (piccole aziende, proprietà, infrastrutture, private equity) potrebbero iniziare a riprendersi.

Ma l’alternativa è peggiore?

L’alternativa è che le Banche Centrali stiano tagliando perché l’economia sta cedendo. Questo è stato al centro dei pensieri degli investitori nelle ultime settimane, con dati deboli sull’occupazione che suggeriscono che l’economia statunitense potrebbe indebolirsi. Ciò potrebbe incidere sugli utili aziendali e superare i vantaggi di prestiti più economici derivanti da tassi di interesse più bassi. Potrebbe anche far salire il dollaro poiché gli investitori cercano porti sicuri, con implicazioni per settori come i mercati emergenti.

Macmillan ha aggiunto: “Le materie prime in generale probabilmente scenderebbero poiché sono sensibili al livello generale della domanda nell’economia globale, ad eccezione dei metalli preziosi che hanno un rifugio sicuro, un’attrattiva di riserva di valore e hanno maggiori probabilità di mantenere il loro valore”.

Il BlackRock Investment Institute riecheggia le opinioni di molti commentatori, affermando: “Riteniamo che il rapporto di luglio sui posti di lavoro negli Stati Uniti sia più in linea con un rallentamento che con una recessione. Il tasso di disoccupazione sta aumentando, ma a differenza delle precedenti recessioni, il fattore principale non sono i licenziamenti, bensì un aumento dell’offerta di lavoro dovuto all’immigrazione”.

“La spesa dei consumatori, pur raffreddandosi, rimane relativamente sana e gli utili aziendali del secondo trimestre hanno finora superato le aspettative, con una crescita degli utili dell’S&P 500 prevista a circa il 13%”.

Ciò crea uno scenario più positivo per i mercati azionari, anche se significa che i tassi potrebbero non essere tagliati così rapidamente. In questo scenario positivo, quali aree andranno bene? Questo scenario consente ai gestori patrimoniali di guardare ad alcuni dei settori meno amate del mercato azionario. Il cambiamento nei tassi dovrebbe avvantaggiare alcune delle aree “bond proxy” come le utility che hanno lottato con l’aumento dei tassi. Anche le aziende più piccole potrebbero assistere a una ripresa e le performance potrebbero migliorare. Ciò potrebbe essere stimolato dal taglio dei tassi di interesse.

L’impatto sul mercato obbligazionario è più sfumato. Talvolta le obbligazioni esistenti diventano più interessanti di quelle di nuova emissione, che avranno un rendimento inferiore. Ciò aumenta la domanda e i prezzi delle obbligazioni esistenti.

Un’ultima riflessione potrebbe riguardare le implicazioni per l’oro. L’oro ha visto una significativa corsa al rialzo dall’inizio dell’anno e dovrebbe, in teoria, essere un beneficiario dei tagli dei tassi di interesse. Con il calo dei tassi, il costo opportunità per investire in oro (che non ha rendimento) diventa più favorevole. Tuttavia, l’oro è salito molto e c’è più ottimismo in giro. Gli ultimi dati di Asset Risk Consultants mostrano che i gestori patrimoniali stanno tenendo l’oro a distanza di sicurezza, con il 75% dei gestori di investimenti dei clienti privati ​​che detengono meno del 2,5% in oro. Potrebbe darsi che questa volta le normali regole non valgano.