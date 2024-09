Comprende esperti di settore, istituzioni finanziarie, aziende e organizzazioni internazionali che collaborano per sviluppare un quadro comune. I gruppi di lavoro della TNFD si concentrano su aspetti specifici come la governance, la strategia, la gestione del rischio e le metriche.

Identificare e valutare i rischi finanziari legati alla perdita di biodiversità e al degrado ambientale.

Promuovere la trasparenza sulle questioni legate alla natura nelle decisioni finanziarie aziendali.

Incoraggiare investimenti sostenibili che tengano conto degli impatti sulla natura, supportando un’economia più resiliente e sostenibile.

Sviluppare linee guida per aiutare le aziende a integrare la natura nei loro processi di rendicontazione e gestione del rischio.

L’obiettivo finale è ridurre l’impatto delle attività umane sulla natura, promuovendo una gestione più responsabile delle risorse naturali.

Il documento pubblicato in questi giorni fornisce le raccomandazioni finali del TNFD e riassume le in iniziative di questo ultimo anno. Include una serie di requisiti generali per le divulgazioni relative alla natura e una serie di divulgazioni consigliate strutturate attorno ai quattro pilastri di

governance,

strategia,

gestione del rischio e dell’impatto,

metriche e obiettivi.

Aree di interesse principali

L’importanza della salute e della resilienza della natura per società, economie, aziende e finanza

Un’introduzione alla comprensione della natura e delle aziende

Schema del quadro di divulgazione del TNFD

Fondamenti concettuali e requisiti generali per le divulgazioni relative alla natura

14 divulgazioni consigliate

Panoramica dell’architettura delle metriche e set di metriche di divulgazione consigliate

Risultati principali

Importanza della natura e della sua biodiversità per aziende e finanza

Idoneità delle raccomandazioni del TNFD per organizzazioni di tutte le dimensioni, settori e catene del valore

In che modo le raccomandazioni del TNFD possono aiutare aziende e istituzioni finanziarie a integrare le questioni relative alla natura nel processo decisionale, nella gestione del rischio e nelle divulgazioni.

Qui il link al documento completo