Tecno Group, SustainTech corporation partner di Intesa Sanpaolo nel Laboratorio ESG della Campania, Sustainable Finance partner di Euronext e Sustainable Partner di Elite, specializzata nell’offerta integrata di servizi e progetti innovativi che contribuiscono a creare valore per le PMI nella trasformazione sostenibile e digitale, annuncia la sua partnership strategica con AICI (Associazione Italiana Concessionari IVECO) per l’implementazione di un percorso di sostenibilità dei Dealer IVECO Italiani nel settore dei veicoli industriali in Italia.

In base all’accordo, Tecno Group supporterà i Dealer Italiani che fanno parte di AICI in un percorso di sostenibilità strategica a lungo termine, fornendo il proprio know-how per compiere tutte le tappe tecniche del percorso, come l’assessment ESG e la redazione del bilancio di Sostenibilità, e per garantire un adeguato livello di formazione del personale e dell’area manageriale.

L’obiettivo è misurare la performance di sostenibilità dei Dealer IVECO e migliorarne il profilo ESG, comunicare i progressi compiuti ai propri stakeholder e sensibilizzare l’intera filiera dei veicoli industriali, che fa capo a IVECO, sull’importanza di un approccio scientifico ed analitico alla sostenibilità.

AICI ed i suoi associati rappresentano il primo esempio nel mondo della vendita dei veicoli industriali a impegnarsi attivamente sui temi ESG (Environmental, Social, and Governance); un esempio di come le reti di concessionari possono unirsi per affrontare le sfide globali della sostenibilità. L’Assessment ESG offre una valutazione digitale scientifica del profilo ESG di un’azienda, sintetizzando i punteggi ottenuti nelle aree ambientale, sociale e di governance. Questo strumento permette di misurare la performance sostenibile di un’impresa o di un’intera filiera.

Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno ha commentato: “La partnership con AICI nasce con l’obiettivo di promuovere un futuro più sostenibile nel settore dei veicoli industriali e rappresenta un passo significativo verso la transizione digitale. In un periodo in cui la mobilità sostenibile diventa sempre più centrale nelle agende globali, Tecno Group rinnova il proprio impegno ad aiutare le PMI nell’implementazione di un programma di sostenibilità strategico e innovativo”.

Michele Valiante, Presidente di AICI, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver raccolto le adesioni di numerosi dealer IVECO italiani alla partnership con Tecno, quale testimonianza della volontà della rete Italiana IVECO di agire in maniera coesa per l’implementazione di un percorso di sostenibilità. Siamo certi che il Tecno Group rappresenti un partner in grado di guidare le nostre aziende lungo la strada di un cambiamento in cui la sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale e di governance, giocherà un ruolo sempre più determinante nelle scelte strategiche delle nostre aziende.”