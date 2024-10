Nell’ambito delle sue attività di ricerca, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove da alcuni anni i Transition Days, piattaforma di incontro e di confronto tra attori chiave delle transizioni economiche e sociali – imprese, start-up, acceleratori e incubatori, think tank, policy-makers, ricercatori – con l’obiettivo di favorire pratiche e politiche nella direzione di una “transizione giusta”, in grado cioè di contemperare sviluppo e giustizia sociale. La quarta edizione del festival – in programma il 17, 18 e 19 ottobre – si propone come un’occasione per fare cultura della transizione attraverso uno spazio di racconto e un salone di pratiche per chi oggi pratica la transizione e chi sarà chiamato a occuparsene domani. - Advertising - Al centro dei lavori il ruolo degli attori economici nel comprendere le sfide e le opportunità che emergono dalle transizioni gemelle, quella digitale ed ecologica, sotto tre dimensioni cruciali che scandiscono le tre giornate: le competenze e il sapere; gli strumenti tecnici e il ruolo dell’innovazione; la finanza green e il ruolo della politica.

In particolare segnaliamo le Lecture, per capire a che punto siamo del percorso, con protagonisti tra cui Michael Spence, Professore Emerito di Management presso la Scuola di Business dell’Università di Stanford e Premio Nobel per l’Economia, e Paolo Taticchi, Professore ordinario di Strategie aziendali e Sostenibilità presso la Scuola di Management della UCL. E i Dialoghi della transizione con esperti e protagonisti della transizione, tra cui Carl Rhodes, autore di Capitalismo woke e Preside della UTS Business School presso la University of Technology di Sydney.Gli incontri sono a ingresso libero, con prenotazione consigliata su Dice

→ Scopri il programma completo del festival