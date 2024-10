Tra i partecipanti, Maria Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB e Massimo Giorgini, Senior Equity Sales Manager di Borsa Italiana, sponsor dell’evento.

Building Financial Futures

In occasione della conferenza internazionale “Building Financial Futures: Promoting Shareholder Engagement and Empowering Individual Investors”, dello scorso venerdì 4 ottobre, organizzata da World Federation of Investors (WFI), con il supporto di Better Finance, AIPB e Borsa Italiana, esperti nazionali e internazionali del settore si sono riuniti per discutere l’importanza del coinvolgimento degli azionisti e dell’educazione finanziaria. L’evento, ospitato a Milano presso l’Auditorium di LCA Studio Legale, ha esplorato strategie innovative per rendere gli investimenti più accessibili, sostenibili e resilienti.

Qual è il futuro degli investimenti privati e che ruolo giocano gli istituti finanziari?

Questi sono gli interrogativi che dirigenti, manager e investitori si pongono oggi, in Italia e nel mondo. La bassa alfabetizzazione finanziaria, la limitata diffusione dei prodotti finanziari sostenibili e la scarsa diversificazione degli investimenti sono sfide ancora aperte per chi vuole navigare i mercati moderni.

In uno scenario globale caratterizzato da volatilità macroeconomica, rapidi cambiamenti tecnologici e una crescente spinta verso la sostenibilità, investire non è mai stato così complesso — o così urgente. Ma come affrontare questo futuro incerto? Conoscere le aspettative, le opportunità e le best practices a livello internazionale diventa cruciale per trasformare queste criticità in opportunità di crescita.

Il ruolo cruciale delle banche

Uno dei punti centrali emersi dalla conferenza è il ruolo cruciale delle banche nel guidare e supportare gli investitori in questo contesto in evoluzione. Le banche si posizionano come attori chiave, offrendo consulenza personalizzata, promuovendo l’educazione finanziaria e incoraggiando una maggiore diversificazione del portafoglio, con un focus particolare sugli investimenti sostenibili nel lungo termine. Attraverso i servizi di private banking e programmi formativi mirati, le banche aiutano gli investitori a comprendere meglio i mercati e a sfruttare nuove opportunità, come la transizione verso un’economia più sostenibile.

La crescita del Private Banking

Dal 2015 al 2024, il mercato del private banking in Italia ha registrato una crescita significativa, passando da 740 miliardi di euro a 1.196 miliardi di euro[1]. Un andamento che testimonia la bontà del modello di servizio che vede al centro la relazione tra cliente e consulente, una relazione che ha permesso di aumentare la fiducia degli investitori privati nei confronti dei mercati finanziari.

“Il private banking gioca un ruolo sempre più centrale nel fornire servizi di consulenza con un elevato grado di personalizzazione e in grado di aiutare la clientela a fare scelte consapevoli in presenza di mercati finanziari sempre più complessi, volatili e difficili da prevedere. Il supporto dato dalla consulenza professionale ha permesso alla clientela del Private Banking di avere portafogli finanziari efficienti grazie all’elevata diversificazione, il prossimo passo dovrebbe essere l’allungamento dell’orizzonte temporale degli investimenti con un maggiore peso dell’asset class azionaria, ancora poco presente nei portafogli della clientela non professionale” , afferma Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB.

Educazione finanziaria come fattore chiave

Sono i giovani quelli che stanno dimostrando sempre maggiore interesse verso i mercati finanziari; complice la pandemia da Covid-19 che ha accelerato questo trend. Per esempio, nel 2023, in Francia, il 40% dei nuovi investitori azionari era composto da individui sotto i 35 anni, rispetto al solo 10% pre-COVID-19[2]. Questo cambiamento demografico richiede però inevitabilmente una maggiore attenzione all’educazione finanziaria, con le banche che offrono programmi e strumenti formativi per aiutare questi nuovi investitori a prendere decisioni consapevoli e informate.

Il crescente interesse per la transizione climatica

Secondo un sondaggio condotto da Better Finance, il 58% degli investitori desidera vedere discussioni e proposte più frequenti riguardanti la transizione climatica durante le assemblee generali delle aziende. Questo dato evidenzia l’importanza crescente di educare gli investitori sui benefici degli investimenti sostenibili e di lungo periodo, ambito in cui le banche private possono giocare un ruolo cruciale.

“La crescente domanda di trasparenza e impegno da parte delle aziende in materia di sfide climatiche non solo dimostra l’importanza di strategie chiare di transizione, ma rafforza anche la fiducia degli azionisti verso iniziative sostenibili”, dichiara Jella Benner-Heinacher, Presidente di Better Finance. “Investire nella transizione climatica è ormai imprescindibile. Secondo i dati emersi dalla nostra ricerca, il 46% degli investitori dichiara di voler vedere soluzioni concrete e regolari sulle transizioni verso la neutralità climatica nelle assemblee aziendali.”

Ruolo del mercato finanziario e delle Borse

Se da un lato le banche, attraverso programmi di educazione finanziaria e consulenza personalizzata, supportano gli investitori nel navigare la complessità dei mercati, pianificare a lungo termine e affrontare le sfide della volatilità economica e della transizione verso una finanza più sostenibile; parallelamente le infrastrutture di mercato, come Euronext, garantiscono trasparenza e liquidità per gli investitori. Negli ultimi anni, la loro partecipazione ai mercati finanziari è cresciuta significativamente, contribuendo alla formazione dei prezzi e pertanto alla liquidità dei mercati.

In questo contesto, Massimo Giorgini, Senior Manager Continental Equity Sales presso Euronext sottolinea: “Euronext da sempre sostiene e sviluppa iniziative di educazione finanziaria, in collaborazione con autorità, intermediari ed emittenti. Gli investitori retail rappresentano circa il 25% degli scambi sul mercato Euronext Milan. Dal nostro osservatorio emerge come gli investitori retail siano portatori netti di liquidità, supportando il processo di formazione dei prezzi. Anche a livello di Gruppo abbiamo osservato negli ultimi anni un aumento degli scambi da parte degli investitori individuali, che contribuiscono al 15% degli scambi azionari su Euronext Lisbon e su Euronext Oslo. L’elevata liquidità dei mercati azionari di Euronext rappresenta un valore aggiunto per gli investitori retail nella selezione della piazza finanziaria su cui effettuare scelte di investimento consapevoli”.

La conferenza

Come accennato, ha aperto la conferenza la Senatrice della Repubblica Cristina Tajani. Dopo l’avv. Andrea Carreri di LCA Studio Legale, Paolo Brambilla e Mark Northway, Chair di WFI, hanno preso la parola Maria Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB; e Massimo Giorgini, Senior Equity Sales Manager di Borsa Italiana,

Alle due tavole rotonde hanno partecipato Alessia Potecchi, del Dipartimento Economia e Finanze PD; Paolo Mazzanti, Direttore di Askanews; Marco Bacini, Professore all’Università LUM, e Benedetta Cosmi, giornalista. Tra i relatori internazionali, insieme a Jella Benner-Heinacher, Presidente di Better Finance; anche Lars-Erik Forsgårdh di WFI, Pat Donnelly, Direttore di BetterInvesting (USA), Kristjan Verbic, Presidente dell’Associazione degli Investitori e Stakeholders Panslovenia (VZMD), e Giedrius Steponkus, fondatore della Lithuanian Investors Association.

Il Video

Qui un breve estratto del video della diretta

Main Partner: Better Finance, AIPB, Borsa Italiana Media Partner: Askanews, Trendiest Media, La Mia Finanza.

Con il patrocinio del Distretto 2041 del Rotary (Città metropolitana di Milano)

World Federation of Investors (WFI)

Organizzazione globale senza scopo di lucro dedicata a potenziare gli investitori individuali a livello mondiale. Fondata nel luglio 1966, la WFI si propone di migliorare la protezione degli investitori, promuovere l’educazione finanziaria e sostenere pratiche di investimento solide.

