Rischi geopolitici: la Libia è già una regione instabile, e l’interruzione del Green Stream potrebbe riflettere o aggravare le tensioni geopolitiche, creando difficoltà a negoziare con un governo instabile o diviso internamente. Inoltre, l’interruzione potrebbe costringere l’Italia a ricorrere temporaneamente a fonti più inquinanti, come il carbone o il petrolio, ritardando gli obiettivi di decarbonizzazione.

Possibili soluzioni

Diversificazione delle fonti di approvvigionamento: aumento delle importazioni da altri gasdotti ad esempio incrementando le forniture attraverso il TAP (Trans Adriatic Pipeline) o il gasdotto Algeria-Italia (Transmed).

Incremento delle forniture di GNL (Gas Naturale Liquefatto): potenziare la capacità dei terminali GNL italiani (come quelli di Rovigo, Livorno, e Panigaglia) e stipulare nuovi contratti con paesi come Qatar, Stati Uniti e Australia.

Potenziamento delle riserve strategiche di gas: incrementare le riserve di gas stoccato in Italia per garantire un cuscinetto di sicurezza durante eventuali crisi.

Accelerazione della transizione energetica

Espansione delle energie rinnovabili: investire in fonti come eolico, solare e idroelettrico per ridurre la dipendenza dal gas e promuovere programmi di risparmio energetico in ambito industriale, residenziale e commerciale. Diversificare le rotte energetiche con nuovi progetti di gasdotti o cavi elettrici (es. da paesi del Nord Africa o dell’Europa dell’Est). Modernizzare e rendere più sicuri i gasdotti esistenti.

Diplomazia energetica: collaborare con le autorità libiche e con partner internazionali per stabilizzare la regione e garantire la sicurezza del Green Stream. Partecipare a iniziative europee per coordinare la risposta a crisi energetiche.

Sviluppo di tecnologie alternative: investire nell’idrogeno verde come soluzione a lungo termine per ridurre la dipendenza dal gas naturale.

La crisi del Green Stream evidenzia l’importanza di una strategia energetica diversificata e resiliente. Sebbene l’interruzione rappresenti una sfida, offre anche un’opportunità per accelerare l’indipendenza energetica e rafforzare la transizione verso un sistema più sostenibile.