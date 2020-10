Nel ventunesimo secolo, l’umanità dovrà affrontare una delle più grandi sfide che abbia mai conosciuto: il cambiamento climatico causato dal rapido aumento delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività umane. Il mondo di domani non sarà come quello di oggi e nessun settore della nostra vita sfuggirà alle conseguenze di questa crisi ambientale. Consapevoli dell’urgenza, i governi e le autorità orientano gli sforzi di tutti, come dimostra il piano d’azione della Commissione Europea per la finanza responsabile da cui provengono, tra l’altro, un Greendeal e una Tassonomia. Le imprese e i cittadini hanno un ruolo centrale da svolgere nella trasformazione delle nostre economie e nella relativa compatibilità con la neutralità carbonica entro il 2050.

Consapevole di questa sfida, DNCA Finance ha integrato questa sfida nel suo approccio di investitore responsabile, nella convinzione che questa trasformazione sia al tempo stesso un fattore di rischio ma anche una fonte di opportunità. Per questo motivo, nel 2019 DNCA ha sviluppato un modello di analisi climatica degli emittenti basato sulle raccomandazioni della Taskforce on Climate related Financial Disclosure (TCFD), sugli scenari energetici dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) e dell’IPCC e sull’iniziativa Science Based Targets (SBTi). Oltre a fornire un quadro comune per la lettura e l’analisi delle imprese, questo modello fornisce preziosi indicatori sulla materialità e la gestione dei rischi climatici. Nella stessa ottica, DNCA ha lanciato il fondo DNCA Invest Beyond Climate con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e alla neutralità carbonica in Europa nel 2050.

Oggi, DNCA amplia questo approccio e piloterà con indicatori tangibili la traiettoria delle imprese per tutti i suoi investimenti. Così, DNCA implementerà una comunicazione globale per misurare l’impatto climatico e la traiettoria dei suoi investimenti per condurre progressivamente verso un allineamento al limite dei 2 gradi di aumento della temperatura media terrestre. Questa ambizione si inserisce naturalmente nell’approccio di investitore responsabile e risponde all’obiettivo di raggiungere l’assenza di emissioni di carbonio in Europa.

Eric Franc, Direttore Generale di DNCA Finance, dichiara: “Questi impegni sono fedeli alle nostre convinzioni. Progressivamente, l’integrazione delle sfide sociali e ambientali si è imposta nel nostro approccio. Oggi, favorendo un’economia a basse emissioni di carbonio, vogliamo partecipare attivamente al cambiamento positivo della nostra società.”

Léa Dunand-Chatellet, gestore responsabile del polo ISR di DNCA Finance dichiara: “Gli attori finanziari hanno un ruolo cruciale da svolgere nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea. La nostra ambizione si inserisce naturalmente in un approccio di gestione dei rischi, ma anche di accompagnamento delle imprese nelle quali investiamo. Siamo convinti che la performance delle nostre gestioni sia inerente a questo cambiamento fondamentale di paradigma.”

Laurent Babikian, Direttore Capital Markets presso CDP Europe dichiara: “Una maggiore trasparenza degli investitori consentirà di sbloccare le riduzioni delle emissioni di cui abbiamo bisogno per rispettare l’accordo di Parigi. È importante che tale trasparenza si basi su metodologie aperte e sulla migliore scienza “climatica” disponibile. Siamo quindi lieti di vedere che DNCA utilizza le traiettorie climatiche del CDP* per comunicare e riferire ai suoi clienti l’allineamento dei loro fondi agli obiettivi globali climatici. Quanto più queste unità di misura ambientali saranno utilizzate dagli investitori e diventeranno un riferimento di mercato, tanto più facile sarà confrontare i fondi tra di loro e investire nella transizione.”