Il risultato delle elezioni USA è stata una notizia importante per il mondo, per l’economia e i mercati. Ma, in quanto investitore, ho sempre pensato che la pandemia avesse implicazioni più rilevanti per i mercati.

Il successo elettorale di Joe Biden è stato eclissato dalla notizia di ieri sulla possibilità che sia stato trovato un vaccino efficace contro il Covid-19.

Una settimana ricca di eventi ha improvvisamente assunto un significato ancora più importante. Infatti, il CEO di Pfizer – l’azienda che ha sviluppato il vaccino (insieme a BioNTech) – lo ha etichettato come “un grande giorno per la scienza e l’umanità”.

Resta da vedere se tale affermazione si rivelerà un’iperbole, ma i risultati sembrano certamente molto incoraggianti, con il nuovo vaccino a due dosi che si dice abbia un’efficacia superiore al 90% nella prevenzione del Covid-19. Per dare un’idea, il vaccino contro il morbillo, ampiamente utilizzato, ha un’efficacia del 97%, mentre la vaccinazione contro l’influenza stagionale tra il 40% e il 60%.

La prospettiva di un possibile ritorno alla normalità ha comprensibilmente reso gli investitori euforici, con i mercati azionari in rialzo in tutto il mondo. Nel Regno Unito, ad esempio, il FTSE 100 è salito del 5% circa.

Ma ad essere particolarmente interessante è il tipo di azioni che hanno sovraperformato. Le società che sono state particolarmente colpite dai lockdown – come compagnie aeree, tempo libero e ospitalità – hanno visto un notevole rialzo.

Contemporaneamente, i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti, il prezzo dell’oro è diminuito e il petrolio ha registrato un forte rally.

Siamo all’inizio di un’importante rotazione? Molto probabilmente sì. Potremmo aver finalmente trovato un catalizzatore per dare il via a uno spostamento dai titoli ‘stay-at-home’ che hanno beneficiato dei lockdown, verso i titoli della ripresa.

Se tutti i tipi di aziende tornassero a crescere con la ripresa dell’economia, non sarebbe più necessario pagare un grosso premio per le poche aree di crescita.

Si tratta di essere preparati a diverse eventualità. Anche se, in quanto gestori di fondi, ci piace immaginare di avere una sfera di cristallo, in realtà per costruire un portafoglio è necessario considerare una serie di potenziali scenari. Si cerca di scegliere gli investimenti in grado di far fronte a molteplici sviluppi.

La pandemia globale ha rappresentato una sfida importante in tal senso, dato che improvvisamente la gamma di scenari possibili è diventata molto estrema. Le lettere che hanno descritto la potenziale forma della ripresa sono state svariate: U, V, W, L e K.

Anche per coloro che erano più ottimisti e si aspettavano una ripresa a ‘V’, era necessario prendere in considerazione la possibilità che la ripresa fosse a ‘L’, per cui l’assenza di un vaccino avrebbe implicato maggiori implicazioni negative per il settore privato nel medio periodo.

La notizia di Pfizer di ieri, combinata con i progressi medici che rendono il virus più facilmente gestibile oggi, implica che la probabilità di una ripresa a ‘L’ si è ridotta significativamente.

Il potenziale vaccino riduce anche i rischi legati alla capacità dei politici di sostenere le rispettive economie o di controllare il virus. Guardando ai prossimi 6-12 mesi, la notizia di ieri rende meno probabile la necessità di un ulteriore pacchetto di stimoli fiscali per sostenere il calo della domanda legato a un nuovo potenziale lockdown.

Eravamo già dell’idea che gli scenari legati al Covid-19 fossero più importanti di quelli associati alle elezioni USA e la notizia del vaccino non ha fatto altro che confermarla. I risultati elettorali più estremi (una ‘onda blu’ o un’elezione contestata) sono stati evitati e ora contano meno.

Rispetto all’inizio della scorsa settimana, l’incertezza che ci ha afflitto per gran parte del 2020 è decisamente diminuita.

Improvvisamente c’è un motivo per essere ottimisti verso il 2021: speriamo davvero che la giornata di ieri si riveli essere un grande giorno, come dichiarato dal CEO di Pfizer.