L’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe è la continuazione della posizione aggressiva mostrata dal presidente Putin e della sua cerchia interna, sia per riscrivere la fine della guerra fredda in un modo più favorevole alla Russia sia per distogliere l’attenzione dalle difficoltà interne, come il rallentamento dell’economia.

La nostra visione, tuttavia, si concentra sull’impatto sugli investimenti nei mercati globali e sulle potenziali ramificazioni per l’inflazione, la politica delle banche centrali e l’impatto più ampio delle sanzioni.

È probabile che la volatilità persista ed è possibile che aumenti

Prevediamo ulteriore volatilità, se gli eventi dovessero peggiorare ulteriormente. Dall’inizio dell’anno i mercati azionari sono in uno stato di risk-off, con un pullback dei marchi tecnologici e un cambio di rotta del mercato in vista del previsto rialzo della Federal Reserve a marzo.

L’aggiunta della volatilità geopolitica ha spinto l’S&P 500 in territorio di correzione formale (un calo del 10% dal recente massimo). Se gli eventi in Ucraina continuano ad aggravarsi e la risposta di sicurezza globale aumenta, prevediamo una continua volatilità in tutti gli asset di rischio.

Le azioni europee sono ora in una correzione tecnica, mentre gli investitori escono dagli asset a rischio, spingendo lo Stoxx Europe 600 al suo livello più basso da marzo 2020 (e giù >10% da un record di gennaio 2022)

Vediamo anche una potenziale volatilità causata da una rete di cyberattacchi della Russia. Questo si è già verificato con le infrastrutture del governo ucraino, e gli attacchi potrebbero diffondersi a una rete più ampia di paesi e obiettivi.

Questa crescente area di attacco non militare potrebbe rimanere un rischio significativo in futuro, e potrebbe espandersi fino a includere aree come i servizi finanziari, cosa che probabilmente causerà una continua incertezza. Come tale, stiamo monitorando le nostre fonti di intelligence sulle minacce informatiche e stiamo prendendo provvedimenti secondo le migliori pratiche e raccomandazioni.

I prezzi dell’energia potrebbero aumentare ulteriormente, spingendo l’inflazione ancora più in alto

Anche se non prevediamo che l’azione militare si diffonda oltre i confini dell’Ucraina, le ramificazioni economiche potrebbero essere relativamente ampie. Metà delle forniture energetiche dell’Europa provengono dalla Russia, e la Germania ha già cancellato un gasdotto pianificato a causa delle attuali ostilità.

L’Europa ha da due a tre settimane di riserve di gas naturale. Mentre gli Stati Uniti potrebbero rifornire l’Europa con gas naturale liquefatto (LNG), ci vorrebbe tempo per reindirizzare le forniture e sarebbe più costoso. L’azione attuale potrebbe portare l’Europa a fare finalmente uno sforzo serio per diversificare la sua dipendenza dalle forniture di gas russo.

Nel frattempo, i prezzi globali dell’energia sono diventati sempre più volatili. I prezzi del petrolio stavano salendo prima dell’attuale invasione, e il prezzo del greggio Brent da allora è schizzato oltre la soglia di $100/bbl.

Prevediamo che gli alti prezzi dell’energia causino un’ulteriore pressione inflazionistica negli Stati Uniti e a livello globale, anche verso la fine dell’inverno.

È ancora probabile che la Fed aumenti i tassi a marzo

Mentre ulteriori pressioni inflazionistiche sono ovviamente una preoccupazione, non crediamo che l’attuale perturbazione possa allontanare la Federal Reserve dal suo rialzo previsto di 25 punti base a marzo. La questione è più incentrata sul percorso a lungo termine della Fed. La Fed potrebbe alzare i tassi più velocemente di quanto altrimenti previsto a causa dell’aumento delle pressioni inflazionistiche, o potrebbe trattenersi se il costo potenzialmente crescente dell’energia rallentasse l’economia.

Crediamo che l’aumento dei prezzi dell’energia porterà probabilmente a un aumento della pressione inflazionistica, che dovrebbe aumentare la pressione sulla Fed perché aumenti i tassi. Ma la Fed sarà anche riluttante ad aumentare i tassi nei periodi di alta volatilità del mercato.

Continuiamo a prevedere un rialzo dei tassi di 25 punti base a marzo, poiché la Fed deve mostrarsi in grado di fare qualcosa e rimanere coerente nella sua comunicazione. La linea di fondo, però, è che qualsiasi azione (o inazione) della Fed potrebbe portare a una volatilità ancora maggiore.

Per quanto riguarda le altre banche centrali, come la BCE, crediamo che indipendentemente da come la BCE procederà, i rischi di stagflazione nella zona euro siano aumentati a causa di questa azione militare.

Le sanzioni non dovrebbero sconvolgere l’economia globale

Prevediamo che le sanzioni causino solo disagi localizzati per ora. Non crediamo in un ampio contagio economico, ma le interruzioni della catena di approvvigionamento, le sanzioni e l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbero far soffrire alcune regioni e settori economici. Tuttavia, poiché la situazione si sta deteriorando ulteriormente, con l’aggiunta di sanzioni, potremmo vedere un aumento del rischio di diffusione degli effetti economici.

La prima tranche di sanzioni è stata generalmente vista come leggera/conforme alle aspettative e in linea con quanto annunciato in precedenza da Regno Unito ed Europa.

Con l’ulteriore escalation che si sta verificando, prevediamo:

Altre banche russe e alcune imprese statali non energetiche aggiunte alla Lista di blocco (il blocco delle sanzioni sulle grandi banche russe potrebbe avere implicazioni più negative sugli strumenti di debito russi e sul rublo).

Altri funzionari di alto livello del Cremlino/Duma che vengono bloccati (con Putin che probabilmente sarà l’ultima risorsa).

Qualche divieto di esportazione di tecnologie statunitensi in Russia.

Opinioni sugli investimenti: mantenere la rotta, concentrarsi sulla diversificazione e continuare il riequilibrio

I rischi geopolitici sono sempre un azzardo negli investimenti e sono quasi impossibili da prevedere. Non pensiamo che questo sia il momento di reagire in modo eccessivo o di modificare i piani.

Gli investitori istituzionali dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine, mentre gli investitori individuali dovrebbero rimanere impegnati rispetto ai loro obiettivi di crescita del portafoglio e di reddito. Tutti dovrebbero attenersi all’ampia diversificazione, all’asset allocation e ai piani di riequilibrio del portafoglio già in atto.

L’impatto sull’oro sarà interessante da seguire. La quotazione dell’oro è stata positiva per quasi tutti i titoli russi. Inoltre, la banca centrale russa negli ultimi anni ha optato per l’acquisto di oro rispetto ai Treasuries statunitensi.

A breve termine, si potremmo vedere opportunità tattiche nei mercati pubblici e privati, dato che i prezzi dell’energia rimangono elevati e alcune asset class sono ipervendute (come il debito e le azioni selezionate dei mercati emergenti). Tuttavia, a causa della volatilità del mercato nelle ultime settimane, i punti di ingresso ottimali potrebbero essere passati.

Prevediamo che gli investimenti alternativi (specialmente quelli privati) rimarranno relativamente isolati dalle turbolenze, e questo è uno dei motivi per cui rimangono una parte fondamentale di un portafoglio di investimenti. Il settore energetico nordamericano potrà beneficiare dell’aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale, e questi titoli sono già stati tra i più performanti nell’ultimo anno.

Questi eventi vanno certamente tenuti sotto osservazione. Ma dal punto di vista dell’investimento a lungo termine, non dovrebbero guidare cambiamenti di strategia di portafoglio.