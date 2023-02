Reuters IMPACT —

I crescenti casi di greenwashing stanno costringendo le autorità di regolamentazione a richiamare le aziende che utilizzano ESG e etichette verdi per ingannare clienti e investitori. Nuove misure obbligatorie reprimeranno il greenwashing e costringeranno le aziende a far seguire i fatti alle loro parole: qualsiasi tattica di elusione comporterà gravi danni alla reputazione e sanzioni.

Reuters IMPACT riunirà oltre 300 leader aziendali, governativi e finanziari globali per dimostrare come affrontano i propri rischi ESG e le sfide del mercato in modo da sapere come navigare in mutevoli normative e attrarre investimenti sostenibili. Non è stata ancora fissata la data e la sede nella quale si svolgerà questo evento di importanza mondiale. Dovrebbe essere a Londra nel settembre 2023.

Per ricevere maggiori informazioni e la brochure (non appena disponibile) cliccare qui

Come trovare reali opportunità commerciali nell’impegno per il clima perseguito dalle imprese.

L’incapacità di limitare il riscaldamento globale causerà notevoli interruzioni alle attività commerciali. Nessuna economia è immune all’impatto e nessuna azione non è un’opzione. L’adattamento e la trasformazione del business sono fondamentali nella lotta contro il cambiamento climatico: cosa stanno facendo le aziende per ottenere risultati tangibili positivi per il clima?

Indipendentemente dal ruolo che ciascuno di noi svolge o dalle dimensioni della singola organizzazione, Reuters IMPACT 2023 aiuterà a identificare come si possano influenzare, guidare e raggiungere gli obiettivi dell’azione per il clima.

Entrambi i settori, pubblico e privato

Affrontare la sfida del rischio climatico richiede uno sforzo significativo e coordinato del settore pubblico e privato. Reuters IMPACT è un’offerta multimediale globale per tutto l’anno che riunisce leader mondiali, grandi aziende e pionieri lungimiranti per ispirare, guidare l’azione e accelerare l’innovazione nel modo in cui stiamo affrontando la massima priorità dell’economia globale: l’emergenza climatica.

I punti di forza di Reuters IMPACT 2023

ULTIME NOTIZIE – Ottieni l’accesso agli approfondimenti di prima mano dei più grandi nomi del settore su quali progressi sono stati compiuti e quali opportunità si prospettano

TUTTI GLI STAKEHOLDER IN UN UNICO POSTO– Non possiamo avere successo nella transizione da soli. Partecipa alle discussioni con i leader del mondo degli affari, del governo, della scienza e della sostenibilità

CASI DI STUDIO PRATICI – L’UNICO forum per approfondire i casi di studio nell’azione per il clima incentrata sulle imprese su cinque temi chiave: energia, ambiente costruito, trasporti, finanza e cibo e uso del territorio

AGENDA GUIDATA DALL’INDUSTRIA – Le nostre agende su misura sono realizzate dall’industria, per l’industria con temi e discussioni accuratamente selezionati per fornire una guida critica all’azione per il clima guidata dalle imprese

Reuters Impact si avvarrà dell’esperienza dei dirigenti globali e dei leader mondiali per ridurre al minimo le accuse di greenwashing e contribuire agli obiettivi di sostenibilità globale. Nell’ultima edizione, abbiamo ascoltato le principali organizzazioni finanziarie come Bezos Earth Fund, European Investment Bank, Green Finance Institute, Africa Finance Corporation, The Climate Investment Funds, Zurich Insurance Group e altro ancora.