Jackson Hole in una parola: falco. Il presidente della Fed Jerome Powell, nelle sue osservazioni di apertura del simposio di Jackson Hole della scorsa settimana, ha ribadito la determinazione della banca centrale a tenere sotto stretto controllo l’inflazione. Sebbene l’inflazione Cpi nominale su base annua sia scesa bruscamente dal picco del 9% del giugno 2022 a circa il 3% e l’indice Cpi core sia sceso al 5%, questi livelli rimangono troppo elevati per i gusti della Fed. “Siamo pronti ad aumentare ulteriormente i tassi, se opportuno”, ha dichiarato Powell, lasciando chiaramente intendere che l’attuale campagna di rialzo dei tassi probabilmente non è finita, e ha aggiunto che la Fed intende “mantenere la politica a un livello restrittivo finché non saremo sicuri che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo”.

Un tetto per ripararsi dalla tempesta. Una tendenza disinflazionistica particolarmente incoraggiante è stata la recente moderazione dei prezzi degli alloggi. Dopo aver superato l’8% a marzo, l’inflazione in questo segmento è scesa al 7,7% a luglio, contribuendo per 340 punti base al tasso complessivo dell’indice Cpi core. A causa del modo in cui vengono calcolati, i dati sull’inflazione degli alloggi tendono a seguire con un ritardo di diversi mesi i movimenti effettivi degli affitti e dei prezzi delle abitazioni. Prevediamo che questa metrica continuerà a diminuire nei prossimi trimestri, consentendo all’inflazione di continuare a moderarsi.

È più probabile che l’economia continui a ‘sobbollire’ e non a ‘sfrigolare’. Siamo sempre più convinti che il picco dell’inflazione sia ormai alle spalle. E nonostante la continua forza del PIL Now Tracker della Federal Reserve Bank di Atlanta, che la scorsa settimana ha segnalato un’espansione dell’economia statunitense a un tasso annualizzato del 5,9%, riteniamo che la crescita sia destinata a rallentare nel resto del 2023 e nel 2024. Questo rallentamento previsto dovrebbe essere accompagnato da un parziale ritracciamento del forte aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi iniziato dopo il Memorial Day. Storicamente, il rendimento decennale ha raggiunto il massimo negli ultimi mesi dell’ultimo rialzo dei tassi di un ciclo di inasprimento. Prevediamo che questo rialzo avverrà nella riunione della Fed di settembre o di novembre e che il rendimento a 10 anni scenderà fino a fine anno. Alla luce di queste prospettive più miti per l’inflazione, la crescita e i tassi d’interesse, gli investitori ancora in disparte, che detengono liquidità e quote di fondi monetari, potrebbero voler cogliere l’opportunità di aggiungere duration ai loro portafogli prima che sia troppo tardi.

Considerazioni di portafoglio

Prendendo come contesto la fine anticipata del ciclo di rialzi dei tassi statunitensi, abbiamo analizzato i rendimenti dell’ampio mercato obbligazionario rispetto ai Treasury a breve termine durante i periodi storici di pausa nella politica monetaria della Fed. In genere, il mercato generale ha registrato un forte rally di sollievo subito dopo la pausa della Fed e ha per lo più sovraperformato l’anno successivo. Questo avvalora ulteriormente la nostra tesi secondo cui un’eccessiva allocazione alla liquidità o al debito pubblico a breve termine potrebbe essere un errore, e che gli investitori potrebbero iniziare a chiudere le loro posizioni di sottopeso sulla duration.

In particolare, riteniamo che l’allocazione alle obbligazioni societarie investment grade, che offrono una duration più lunga e un rendimento prossimo al 6%, potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Stiamo trovando interessanti opportunità di portafoglio anche in altre categorie di credito e suggeriamo di adottare un approccio diversificato piuttosto che puntare su un singolo settore specifico. La nostra preferenza va agli emittenti con un flusso di cassa libero durevole e bilanci solidi nelle società del segmento high yield, nei prestiti senior, nel debito dei mercati emergenti e nei titoli privilegiati. I segmenti di media qualità (con rating BBB e BB) ci sembrano i più interessanti.