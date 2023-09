La Governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha annunciato la selezione di ADL Ventures e SecondMuse per promuovere l’innovazione e la produzione delle tecnologie climatiche nello Stato. Le aziende svilupperanno e amministreranno programmi – rispettivamente ClimateTech Growth Platform e Manufacturing Corps (M-Corps) – che collegano imprenditori e startup con risorse, partner della catena di fornitura e produttori nelle comunità di tutto lo Stato, dando priorità alle connessioni nelle aree scarsamente servite. L’annuncio di oggi sostiene l’obiettivo del Climate Leadership and Community Protection Act di ridurre le emissioni di gas serra dell’85% entro il 2050.

“I continui investimenti di New York in tecnologie innovative fanno avanzare la nostra lotta al cambiamento climatico piantando i semi per la crescita economica”, ha affermato la Governatrice “La creazione di opportunità per collegare le nostre abbondanti risorse imprenditoriali e produttive con le aziende di tutto il mondo aiuterà a promuovere le migliori soluzioni che possono poi essere applicato a New York per ridurre le emissioni in tutto lo Stato”.

Ricerca e sviluppo energetico dello Stato di New York (NYSERDA)

Attraverso questi premi, l’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (NYSERDA) sta fornendo un totale di oltre 12 milioni di dollari ai due vincitori per fornire risorse alle aziende coinvolte nel programma. Lo Stato di New York ha investito più di 800 milioni di dollari in 10 anni per accelerare il ritmo dell’innovazione e costruire un polo di livello mondiale per la ricerca e lo sviluppo di energia pulita e la commercializzazione della tecnologia. All’interno del Clean Energy Fund, Innovation ha investito 13 milioni di dollari in aziende produttrici di sementi, 70 milioni di dollari in aziende in fase iniziale e 46 milioni di dollari in aziende in fase successiva.

Innovation@NYSERDA crea valore e riduce i rischi attraverso:

Innovazioni del settore climatico scelte in un processo di selezione competitiva

Progetti di ricerca e sviluppo che testano e accelerano le soluzioni

Forum di settore collaborativi

Coinvestimento accanto agli investimenti industriali

La NY Green Bank

Sin dalla sua nascita, la NY Green Bank ha impegnato oltre 2 miliardi di dollari per finanziare progetti di energia pulita e infrastrutture sostenibili, con una dimensione di investimento tipica di 10-50 milioni di dollari e un obiettivo di investimento annuale di 225 milioni di dollari. Inoltre, ha contribuito a mobilitare oltre 5,5 miliardi di dollari di capitale privato nei mercati dell’energia pulita di New York.

La NY Green Bank mantiene un portafoglio diversificato per mitigare il rischio massimizzando al tempo stesso il suo impatto in tutto lo Stato.

Il NYSERDA valuterà gli impatti diretti e indiretti che ciascun investimento della NYGB avrà sui mercati finanziari dell’energia pulita e i benefici energetici/ambientali forniti da tali investimenti.

Metriche energetiche e ambientali e piano di valutazione dell’impatto

I criteri di investimento minimo della NYGB richiedono specificamente che le transazioni abbiano il potenziale per il risparmio energetico e/o la generazione di energia pulita che contribuirà alla riduzione delle emissioni di gas serra a sostegno delle politiche energetiche dello Stato. Inoltre, il Piano dei parametri richiede che il NYGB riferisca sulle seguenti misure energetiche e ambientali a livello di portafoglio e, se applicabili, a una transazione specifica.

• Stima dell’energia risparmiata lorda nel primo anno e nel corso della vita per tipo di combustibile derivante da progetti di efficienza energetica (MWh/MMBtu)

• Capacità installata lorda stimata di generazione di energia pulita per il primo anno e nel corso della vita (MW)

• Energia pulita lorda stimata generata nel primo anno e nel corso della vita (MWh)

• Energia primaria lorda risparmiata stimata nel primo anno e nell’arco della vita dalla cogenerazione (MMBtu)

• Riduzione stimata delle emissioni di gas serra lorde nel corso della vita (tonnellate)Una sintesi degli impatti energetici e ambientali organizzati per tecnologia è disponibile per il download qui.

Il piano di valutazione dell’impatto

In conformità con il Piano parametrico, la NYGB monitorerà i progetti che ricevono incentivi o finanziamenti da altri enti (ad esempio, servizi pubblici, altri programmi NYSERDA, ecc.) per ridurre al minimo qualsiasi doppione. Come stabilito nel Piano dei parametri, gli approcci di campionamento della valutazione saranno utilizzati anche come meccanismo per stimare le sovrapposizioni.

Le attività di valutazione del mercato sono iniziate nel 2018 nei settori che la NYGB ha supportato sin dall’inizio, in linea con i requisiti per tali valutazioni circa tre-cinque anni dopo le iniziali distribuzioni di capitale della NYGB. A sua volta NYSERDA ha raccolto dati di base per il settore solare dal 2019 e continua ad aggiornarli. NYSERDA utilizzerà i dati di base raccolti per gli indicatori come punto di confronto rispetto al quale valutare i progressi del mercato negli studi successivi.

Gli indicatori di trasformazione del mercato

A breve termine

• Aumento delle opportunità di mercato percepite per gli investimenti

Medio termine

• Aumento delle transazioni di energia pulita con profili di rischio/rendimento accettabili per i finanziatori

Medio/Lungo Termine

• Aumento del numero (#) di finanziamenti di progetti di energia pulita da parte di finanziatori indipendenti dal NYGB

• Cambiamento nella tipologia di finanziatori che investono nei progetti di energia pulita

• Aumento del numero (#) di finanziamenti per progetti di energia pulita

Lungo termine

• Aumento del volume totale ($) dei finanziamenti di progetti di energia pulita

• Emersione di mercati secondari nelle classi di attività dell’energia pulita

• Aumento della partecipazione dei membri svantaggiati della comunità ai progetti di energia pulita