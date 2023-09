La TNFD (Task Force on Nature-based Financial Disclosures) pubblica le sue raccomandazioni finali

L’UNEP Finance Initiative, fondata nel 1992, riunisce un’ampia rete di banche, assicuratori e investitori in tutto il sistema finanziario per realizzare economie globali più sostenibili. Da oltre 30 anni l’iniziativa collega le Nazioni Unite con le istituzioni finanziarie di tutto il mondo per definire l’agenda della finanza sostenibile. Coordinati da un segretariato con sede a Ginevra, più di 500 banche e assicuratori con un patrimonio superiore a 170.000 miliardi di dollari lavorano insieme per facilitare l’implementazione Principi per un’attività bancaria responsabile e Principi per un’assicurazione sostenibile dell’UNEP FI. Gli istituti finanziari collaborano con UNEP FI su base volontaria.

Le raccomandazioni finali della Task Force TNFD

La Task Force on Nature-based Financial Disclosures (TNFD) ha pubblicato oggi le sue raccomandazioni finali. Questo è un momento storico per incoraggiare e sostenere l’azione sulla natura. Il quadro innovativo consente alle aziende di valutare, divulgare e gestire i rischi e gli impatti legati alla natura, il che porterà a una rendicontazione coerente e comparabile sui rischi e sugli impatti legati alla natura da parte delle imprese e delle istituzioni finanziarie di tutto il mondo.

Cambiamento climatico, biodiversità e degrado del territorio

La nostra economia, la stabilità finanziaria e la più ampia resilienza della società dipendono dalla natura. Eppure la diversità biologica del nostro pianeta si sta perdendo a un ritmo senza precedenti, esponendo le imprese a rischi crescenti, espliciti e materiali. Secondo il rapporto State of Finance for Nature dell’UNEP, il gap finanziario di 4,1 trilioni di dollari in natura deve essere colmato entro il 2050 affinché il mondo possa raggiungere i suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico, biodiversità e degrado del territorio. Attualmente, la maggior parte dei finanziamenti finalizzati a risultati positivi per la natura provengono dal settore pubblico. Per colmare il deficit di finanziamento, il settore privato deve intensificare e aumentare il finanziamento della natura.

Integrare la natura nelle decisioni finanziarie e commerciali

Il quadro e le linee guida per la gestione e la divulgazione dei rischi e degli impatti legati alla natura rilasciati dalla TNFD rappresentano un punto di svolta per le aziende e le istituzioni finanziarie. Sviluppato in consultazione con un’ampia gamma di parti interessate, tra cui aziende leader, policy maker, organizzazioni della società civile, partner della conoscenza e impostazioni di standard, il quadro pragmatico e basato sulla scienza di TNFD è il risultato dell’implementazione di un approccio di innovazione aperta, che incoraggia la co-creazione da parte dei partecipanti al mercato, iterazioni di consultazioni di mercato e test pilota globali. Fornisce un metodo integrato di valutazione dei rischi e delle opportunità – l’approccio LEAP per aziende e istituzioni finanziarie per valutare, monitorare, divulgare e riferire su rischi, dipendenze, impatti e opportunità legati alla natura, ed è un grande facilitatore per aziende, istituzioni finanziarie e altri investitori a integrare la natura nelle loro decisioni finanziarie e commerciali.

Anticipare i prossimi cambiamenti normativi

Le raccomandazioni finali pubblicate oggi aiutano le imprese e le istituzioni finanziarie ad anticipare i prossimi cambiamenti normativi a seguito dell’adozione del Global Biodiversity Framework (GBF) di Kunming-Montreal. Si prevede che le raccomandazioni sulla divulgazione, progettate per consentire relazioni comparabili in tutto il mondo, miglioreranno la trasparenza e la responsabilità, incoraggiando quindi azioni positive per la natura. Inoltre, poiché le raccomandazioni finali della TNFD sono progettate per rispecchiare e integrare la Task Force sulle informazioni finanziarie legate al clima (TCFD), le istituzioni finanziarie che stanno già agendo sui rischi climatici possono ora utilizzare l’approccio integrato della TNFD per affrontare i rischi finanziari legati alla natura a livello globale. lo stesso tempo.

Le istituzioni finanziarie interessate a saperne di più sulle raccomandazioni in materia di informativa della TNFD, sui parametri di settore e sugli esempi attuali di informativa specifica per il settore dovrebbero consultare la Guida settoriale per le istituzioni finanziarie. Le istituzioni interessate a imparare come muovere i primi passi, dovrebbero consultare la Guida introduttiva redatta da UNEP FI. Ora è disponibile anche una nuova guida sull’approccio LEAP.

Qui il link al sito