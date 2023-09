Il fondatore di Bridgewater Ray Dalio consiglia di mantenere “temporaneamente” i propri investimenti in contanti, e di evitare le obbligazioni

I commenti di Dalio sono arrivati solo un giorno prima della notizia secondo cui potrebbe tornare nel suo hedge fund “Non voglio possedere debiti, cioè le obbligazioni e quel genere di cose”, ha detto giovedì il miliardario Ray Dalio. “Temporaneamente in questo momento, penso che i contanti siano buoni… e i tassi di interesse vanno bene.” Questo avveniva durante il decimo Milken Institute Asia Summit a Singapore.

Alla domanda su come affrontare la crisi del debito globale, Dalio ha commentato che quando il debito diventa una parte importante dell’economia di una nazione, la situazione “tende ad aggravarsi e ad accelerare” poiché aumentano anche i pagamenti degli interessi. Il debito globale totale ammonta al 238% del PIL globale. prodotto lo scorso anno cioè il 9% in più rispetto al 2019, Si tratta di 235 trilioni di dollari, secondo il Fondo monetario internazionale. “Siamo a quel punto di svolta dell’accelerazione. Ma il vero problema arriva quando gli individui o gli investitori non detengono le obbligazioni perché si tratta di una domanda-offerta di debiti“, ha detto Dalio.

A causa dell’entità del deficit, gli Stati Uniti dovranno vendere molte obbligazioni agli investitori di tutto il mondo; è difficile mantenere i tassi di interesse a un livello attraente per i creditori, ma non troppo alto per danneggiare la parte emittente, ha detto Dalio. Ha aggiunto che quando i tassi di interesse aumentano, la banca centrale deve decidere se consentirne o meno l’aumento, oppure stampare moneta e acquistare quei titoli, il che può avere conseguenze inflazionistiche.

“Stiamo verificando che questa dinamica si sta realizzando ora”, ha detto Dalio. “Personalmente ritengo che le obbligazioni, a lungo termine, non siano un buon investimento”.

Bridgewater

I commenti del gestore di hedge fund in pensione sono arrivati poco prima di un articolo del New York Times sulle tensioni in Bridgewater, il più grande hedge fund del mondo. Mentre Dalio è andato in pensione l’anno scorso, cinque persone che hanno familiarità con il suo contratto di pensionamento hanno detto al quotidiano che ha la possibilità di prendere il controllo dell’azienda se la sua performance finanziaria rallenta.

Secondo quanto riferito, il miliardario non vuole tornare nella sua azienda per dirigerla; ha invece avanzato l’idea di avviare un nuovo fondo all’interno di Bridgewater per contribuire a migliorarne i rendimenti. Secondo il Times, il fondo principale dell’azienda ha registrato rendimenti rallentati da quando Dalio è andato in pensione. Alcuni dei vertici dello staff e dei membri del consiglio di amministrazione dell’azienda, incluso il CEO Nir Bar Der, hanno affermato che si dimetteranno se Dalio dovesse interferire, secondo fonti del Times. In un comunicato, Dalio ha dichiarato di non avere intenzione di tornare a “gestire” l’hedge fund. “Abbiamo litigato su molte cose per tutto il tempo, pur amandoci l’un l’altro, come una famiglia italiana”, ha detto Dalio quando gli è stato chiesto della tensione al fondo.