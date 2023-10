Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria. Quest’anno per celebrarlo Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, ha deciso di scendere in campo —in Campania e Basilicata— per portare la sua esperienza ai più giovani e contribuire così alla formazione finanziaria dei nostri ragazzi.

Ener2Crowd aderisce così al Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lezioni e “pillole” video per aumentare competenza e consapevolezza nelle scelte di investimento e di risparmio dei cittadini e più in particolare per migliorare la consapevolezza dei ragazzi in relazione ai nuovi strumenti digitali.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del programma di finanza alternativa «Bicocca Università del Crowdfunding» dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (www.unimib.it), è portata avanti da Ener2Crowd insieme a Finanz (www.finan-z.com), la prima edu/tech che rende lo studio della finanza facile, divertente e totalmente gratuito, ed a JA Alumni (www.jaalumni.it), network che riunisce più di 100 milioni di giovani in tutto il mondo, accomunati dalla passione per l’imprenditoria e per l’innovazione.

«L’idea nasce dalla consapevolezza che in quanto a competenze finanziarie i giovani italiani sono il fanalino di coda dell’Europa, ma sono proprio loro i cittadini di domani, il “crowd” che con le sue scelte può fornire un contributo economico tangibile per favorire la costruzione di un ambiente migliore, guadagnando anche un interesse molto più elevato —a parità di rischio— rispetto a qualunque altra forma di investimento» spiega Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

«I giovani non sanno approcciarsi al denaro» ricalcano i responsabili di Finanz, che per risolvere questo problema hanno messo a punto un sistema che prevede l’utilizzo di una app ad accesso gratuito attraverso la quale l’utente che si registra viene profilato da un algoritmo in base a interessi, livello di studi e grado di conoscenza delle nozioni finanziarie.

Nei nostri licei arriva così una nuova app che fa da tutor agli studenti, permettendo loro di definire un “piano di studi” personalizzato che può essere seguito con l’aiuto della stessa app che funge da tutor personale, aggiornando il percorso in base ai progressi o alle difficoltà incontrate da ciascun singolo utente. Il programma, denominato «Finanz Road Tour» prevede inoltre anche corsi tradizionali.

«Per costruire un futuro economicamente sano è fondamentale promuovere l’educazione finanziaria fin dalla scuola: i giovani devono poter acquisire proprio a scuola le basi della finanza per imparare a gestire i loro soldi in modo consapevole e —proprio per questo— ci siamo impegnati a fornire gli strumenti e le risorse necessarie per sostenere questo importante processo educativo» sottolinea Lorenzo Perotta, team leader di Finanz Road Tour.

«Il progetto parte da un problema reale e si rivolge ad un target —i giovani in età scolastica— non facile da raggiungere con i metodi didattici tradizionali. L’approccio e lo strumento del “tutor digitale” adottati fanno ben sperare in termini di potenziale di mercato e di impatto sociale» commenta Salvatore Torrisi, Prorettore alla Valorizzazione della Ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

«Parleremo di pianificazione finanziaria, protezione, investimenti e risparmio, con l’obiettivo di aiutare lɜ partecipantɜ —con la schwa lunga “ɜ” perchè la nostra finanza alternativa è e deve essere democratica ed assolutamente inclusiva— ad operare scelte di investimento in campo finanziario sulla base di una maggiore conoscenza e competenza» aggiunge il CSO di Ener2Crowd, Giorgio Mottironi.

«Il nostro contributo è finalizzato ad approfondire temi legati allo sviluppo delle competenze imprenditoriali necessarie ai giovani per affrontare il futuro con consapevolezza e responsabilità» conclude Niccolò Sovico, CEO di Ener2Crowd.com.

L’iniziativa di Ener2Crowd per l’«educazione finanziaria» dei giovani culminerà poi con il «GreenVesting Forum 2023» che vuole anche essere l’evento conclusivo del Mese dell’Educazione Finanziaria.

Oltre ad una fase introduttiva dedicata ai risultati ed ai progetti futuri di Ener2Crowd, quest’anno il GreenVesting Forum vuole infatti dare un maggiore spazio all’interazione tra il crowd —giovani inclusi— e l’azienda.

Tre tavole rotonde saranno dedicate alle principali sfide legate alla transizione energetica ed al cambiamento climatico ed in tale ambito il crowd (le persone), guidato e supportato dai membri del Comitato Etico di Ener2Crowd e da un educatore professionista, potrà indicare alla Società Benefit quali azioni o progetti ad impatto perseguire nel prossimo biennio, con lo scopo di contribuire appunto a risolvere o almeno a mitigare il problema del «climate change».

Così facendo Ener2Crowd —forte delle nuove partnership con la startup Finanz e con l’associazione internazionale JA-Alumni— vuole portare il suo messaggio e la sua esperienza ai giovani studenti ed agli aspiranti imprenditori in tutta Italia.