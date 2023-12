«I Btp Italia sono un imbroglio?» bella domanda… Il prof. Beppe Scienza risponde giovedì 14 dicembre 2023 ore 18:30-20:00

Molti risparmiatori sono delusi dai Btp Italia, Btp-i, Bund-ei ecc., cioè dai titoli di Stato indicizzati all’inflazione. Un webinar del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, con la direzione scientifica del professor Beppe Scienza, cercherà di dare risposta a vari dubbi e domande:

Perché con l’inflazione alta le cedole erano basse?

L’Istat bara? Qual è l’inflazione vera?

Meglio Btp Italia o Btp-i? Oppure meglio gli Etf?

Anche i Cct difendono dall’inflazione?

Si rischia di più con Btp a tasso fisso o indicizzati?

Le clausole Cacs sono davvero pericolose?

E soprattutto:

Hanno ancora senso Btp Italia, Btp-i ecc.?

Il webinar è gratuito, ma occorre iscriversi per ricevere per e-mail il link per seguire il webinar: https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/btp-italia/lmf

Beppe Scienza

Beppe Scienza è un matematico e insegna all’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e dal 1984 di previdenza integrativa. Nel suo libro “Il risparmio tradito” ha denunciato i danni procurati ai risparmiatori da fondi e gestioni, ma anche di quelle che lui ritiene le connivenze del giornalismo economico in importanti quotidiani. Con “La pensione tradita” è stato fra i pochissimi a difendere il Tfr contro i fondi pensione.

Beppe Scienza afferma nel suo libro: “In quanto a previsioni su tassi d’interesse, cambi ecc. faccio mia la battuta di Karl Otto Pöhl, allora governatore della Banca Centrale Tedesca: «Ich gebe keine Zins- oder Wechselkursprognosen ab, zumindest schon gar nicht für die Zukunft» (traduzione … Non faccio previsioni sui tassi di interesse o sui tassi di cambio, almeno non per il futuro …)

www.beppescienza.it