I commenti aggressivi dei membri della Federal Reserve hanno continuato a fare notizia negli Stati Uniti, ieri, con Susan Collins, Thomas Barkin e il nuovo governatore della Fed Adriana Kugler, che hanno tutti detto la stessa identica cosa: che non c’è fretta perché gli Stati Uniti taglino I tassi di interesse quando i dati economici indicano una resilienza così sorprendente e storica agli aumenti dei tassi più aggressivi dei tempi moderni.

Ma sapere che la Fed ha terminato di aumentare i suoi tassi e l’aspettativa che la prossima mossa sarà comunque una sforbiciata è sufficiente per mantenere il mercato in una posizione ottimale. Un ritardo nella tempistica del primo taglio dei tassi è addirittura percepito come una buona cosa: l’economia americana sta andando così bene che non c’è alcuna necessità di tagliare i tassi immediatamente. E questo è tanto meglio per gli utili aziendali.

È così che l’economia americana si scrolla di dosso le ultime preoccupazioni relative al settore immobiliare commerciale che costano alla New York Community Bancorp più della metà del suo valore. E anche se le preoccupazioni sono passate alla Deutsche Pfandbriefbank tedesca, lo stress non si fa sentire a livello dei titoli sovrani o degli indici. Al contrario, ieri gli Stati Uniti hanno tenuto un’asta da record per i loro titoli a 10 anni, vendendo titoli per un valore di 42 miliardi di dollari ad un rendimento inferiore a quello previsto. La forte domanda di titoli statunitensi a 10 anni suggerisce che gli investitori continuano a fare indigestione di governativi mentre sono seduti tranquillamente nella sala d’attesa e osservano la corsa da record dei principali indici statunitensi giusto per ingannare la noia. Si potrebbe pensare che lo stress bancario regionale potrebbe portare la Fed a tagliare i tassi prima del previsto, ma questo non è necessariamente ciò che percepiamo oggi nel mercato, quindi mi attengo alla mia aspettativa di taglio dei tassi per spiegare perché i decennali hanno visto una domanda così forte ieri.

In Germania, il rendimento del Bund a 10 anni non ha ceduto al nervosismo della Pfandbriefbank, il DAX e lo Stoxx 600 erano in ribasso mercoledì ma i ribassi sono rimasti troppo deboli per lasciar intendere il panico, mentre l’S&P500 ha rinnovato il suo record ed è stato scambiato a poca distanza dal key-level di 5000 punti. Si tratta di un potente traguardo psicologico, intendiamoci, e potrebbe innescare alcune prese di profitto a causa delle condizioni di mercato in ipercomprato e delle valutazioni in ebollizione. Ma il rally dell’S&P500 è sostenuto dall’anticipazione dei prossimi tagli dei tassi e da utili robusti. E il sentiment sia sui rendimenti che sugli utili rimane favorevole. A questo proposito, ieri Disney ha seguito le orme dei suoi colleghi tecnologici ed è cresciuta di quasi il 7% nelle negoziazioni afterhours dopo aver riportato utili migliori del previsto e pubblicato una prospettiva ottimistica sugli utili.Tutto e ‘bene quel che finisce bene.

Nel Forex

Il rallentamento della svendita del debito sovrano statunitense sta pesando sul dollaro con il Dollar Index che è tornato sotto la media a 100 giorni. Il fatto che anche i banchieri centrali di tutto il mondo, come quelli di Europa e Australia, stiano respingendo le aspettative di un taglio anticipato dei tassi gioca certamente un ruolo nei guadagni limitati del dollaro. In questo contesto, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha avvertito all’inizio di questa settimana che la banca potrebbe anche pensare di inasprire le condizioni finanziarie se l’inflazione non fosse scesa a livelli considerati accettabili. La dichiarazione aggressiva della RBA ha aiutato l’AUDUSD a limitare le perdite vicino al livello di 65 centesimi all’inizio di questa settimana. Ma la coppia resta inclusa nella 100-DMA, e i cupi dati sull’inflazione provenienti dalla Cina non aiutano a rallegrare i rialzisti.

Oh, la Cina…

La Cina ha annunciato questa mattina che la deflazione è accelerata a gennaio al -0,8% su base annua, più veloce della deflazione dello 0,5% prevista dagli analisti e del calo dei prezzi più rapido in oltre 14 anni. In parole povere, ciò significa che gli sforzi cinesi per rilanciare la crescita e riportare l’inflazione non stanno funzionando secondo i piani. Il denaro versato nel sistema cinese non circola in modo da stimolare l’economia – colpa di chi ha perso la fiducia – e le misure radicali che il governo ha messo in atto per sostenere le valutazioni azionarie difficilmente aiutano i malconci mercati azionari cinesi a rimettersi in carreggiata. Oggi, il sentiment nell’indice CPI 300 è contrastante. Ieri scrivevo che un numero di deflazione più profondo del previsto avrebbe incoraggiato sicuramente le autorità cinesi ad annunciare ulteriori misure di stimolo. Ma le misure da sole non aiuteranno a tenere i mercati cinesi fuori dall’acqua se gli investitori non stanno al gioco. Un’altra preoccupazione riguardo alla ripresa cinese è che, poiché il sogno cinese è stato infranto da una svendita di 7mila miliardi di dollari sui mercati azionari, molti potrebbero essere tentati di accettare la perdita e andarsene alla minima ripresa. In sintesi, la strada verso una ripresa sostenibile sembra lontana.

Allargando l’analisi, Alibaba ha perso l’opportunità di superare il canale di tendenza al ribasso che si stava costruendo dallo scorso agosto, quando le sue azioni sono crollate del 6% dopo che le sue vendite hanno deluso le aspettative nell’ultimo rapporto del quarto trimestre. Quest’ultimo ha compensato un programma di riacquisto da 25 miliardi di dollari che la società ha appena annunciato. Il grafico dei prezzi di Alibaba negli ultimi 5 anni è il miglior riassunto di come sono andate le cose per le azioni cinesi mentre il governo guidato da Xi era impegnato a colpire i suoi gioielli tecnologici con mazze da baseball, imponendo assurde regole Covid Zero bastonando sia i consumatori cinesi che gli investitori stranieri sulla schiena. Eccoci qui oggi, in attesa di ulteriori misure che ci tirino su il morale.