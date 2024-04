La 2^ edizione del Forum ESG 2030, promosso da Diligentia ETS e realizzato in collaborazione con Unioncamere, costituisce il momento conclusivo del progetto ESG 2030, realizzato da Diligentia, e del progetto Cultura e Formazione per un Futuro Sostenibile, realizzato dal CUEIM, co-finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel quadro della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

L’obiettivo generale del 2^ Forum ESG 2030 è di fare il punto sul livello di raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e di effettuare una valutazione complessiva sui ritardi attuali e sulle loro cause.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha attivato la strategia entro la quale accelerare il processo di consapevolezza e di interazione fra le diverse categorie di attori responsabili ed impegnati nel processo di cambiamento del paradigma economico verso un modello di economia sostenibile. In particolare, tramite il bando per la promozione della “Cultura per la sostenibilità” (2023), il MASE ha reso possibile diverse progettualità che, nell’ambito di altri 25 progetti vincitori tra cui quelli realizzati da Diligentia e CUEIM, contribuiscono alla messa a terra della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), apportando elementi di rilievo su quegli aspetti che riguardano in particolare lo sviluppo e la diffusione di un sapere comune e, di conseguenza, di un approccio multi-attoriale. A partire dal 2019, il MASE ha facilitato la creazione del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, luogo permanente di incontro di influenze, energie, comunità e progetti a beneficio di una migliore elaborazione e attuazione della Strategia e al quale è sempre possibile aderire forumsvs@mase.gov.it .

Le giornate di dibattito e confronto promosse nell’ambito della 2^ edizione del Forum ESG 2030 traggono origine dalla stessa volontà di accogliere e ampliare la comunità di attivatori della sostenibilità attraverso processi di aggregazione e coinvolgimento, caratterizzanti e di qualità.

Nello spirito di Diligentia il forum non si limita ad analizzare la situazione, ma anche a identificare cosa occorre fare per non accumulare ulteriori ritardi. Per questo motivo, durante il Forum saranno presentate le conclusioni delle attività svolte da Diligentia nelle 5 aree del progetto ESG 2030 e le proposte operative emersi durante lo svolgimento dei lavori.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO