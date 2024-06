- Advertising -

Il presidente francese Emmanuel Macron ha indetto a sorpresa le elezioni parlamentari in Francia, dopo la deludente performance della sua coalizione alle elezioni parlamentari europee.

Secondo le prime indicazioni, il Rassemblement National, RN (il nuovo nome del Fronte Nazionale) ha ottenuto la quota maggiore di voti e di seggi al Parlamento europeo. Ciò è in linea con il generale spostamento in Europa verso i partiti populisti nazionalisti di destra. È importante notare che RN si è assicurato una quota di voti circa doppia rispetto a quella ottenuta dalla coalizione di governo Besoin d’Europe.

Il RN è noto per la sua posizione anti-immigrazione, nazionalista ed euroscettica e negli ultimi anni ha chiesto un maggiore protezionismo e si è opposto alle riforme strutturali, tra cui l’aumento delle tasse sul carburante. Si è anche schierata contro la decisione della coalizione di governo di aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Di conseguenza, il successo alle elezioni parlamentari francesi potrebbe comportare un aumento dei prestiti, grazie ai tagli fiscali e ai sussidi offerti agli elettori più giovani. In effetti, i mercati hanno inizialmente reagito alla notizia delle elezioni lampo facendo salire il rendimento dell’OAT decennale, il titolo di Stato francese, di 12 punti base.

Si tratta di sei punti base in più rispetto all’aumento registrato dai Bund tedeschi, il che suggerisce che si sta già stabilendo un premio per riflettere il rischio politico. Ne sapremo di più molto presto, quando verranno comunicate le promesse prima delle elezioni.

Besoin d’Europe è composto da Renaissance (in precedenza, La République En Marche!) Modem, Horizons, Parti Radical, Union des démocrates et indépendants. La coalizione ha formato un governo di minoranza dopo le elezioni generali del 2022, ma si è mosso con fatica in un parlamento frammentato. L’anno scorso è scoppiata una crisi durante il difficile passaggio della legge sull’immigrazione e l’asilo, che ha visto Élisabeth Borne sostituita da Gabriel Attal come primo ministro.

In mancanza di recenti sondaggi sulle intenzioni di voto, molti utilizzano i risultati delle elezioni del Parlamento europeo come un segno che la Francia potrebbe essere pronta per un governo nazionalista di destra.

Se RN riuscirà non solo a vincere, ma anche a formare una maggioranza di coalizione di governo, allora possiamo aspettarci una coabitazione con Macron che rimarrà presidente. Ciò significa che egli manterrà un certo controllo (tramite veto) su alcune questioni di sicurezza nazionale, ma in definitiva l’agenda interna si sposterà e sarà guidata da Jordan Bardella, presidente di RN.

E le elezioni parlamentari europee?

I risultati provvisori mostrano che i grandi vincitori delle elezioni del 2024 sono stati i partiti populisti nazionalisti di destra. Il grande vincitore è stato il gruppo nazionalista di estrema destra Identità e Democrazia (ID), che dovrebbe aumentare il numero di seggi detenuti del 18%. Anche i Conservatori e Riformisti Europei (ECR), entrambi di destra, hanno registrato una crescita significativa insieme al partito più grande, il Partito Popolare Europeo (PPE).

La Sinistra e l’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (S&D) – rispettivamente di sinistra e di centro-sinistra – hanno registrato una piccola perdita in termini di seggi. La più grande sconfitta, tuttavia, è stata per i Verdi e i partiti liberali (Renew), che hanno perso entrambi circa un quarto dei seggi

Nel complesso, i risultati dovrebbero significare che la precedente coalizione guidata dal PPE e sostenuta da S&D e Renew manterrà il controllo, dopo aver ottenuto il 56% dei seggi rispetto al 59% precedente. Tuttavia, lo spostamento verso governi populisti e nazionalisti di destra avrà un impatto.

C’è un desiderio molto chiaro di vedere maggiori controlli e restrizioni sull’immigrazione e c’è una reale insoddisfazione sull’impatto percepito delle iniziative verdi e sul costo di tali politiche.

L’idea che l’Europa possa andare avanti e decarbonizzare la propria economia senza tenere conto dell’impatto sulla competitività delle proprie imprese ha danneggiato l’agenda della transizione energetica. Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dell’UE, un sistema di dazi sulle materie prime importate che non rispettano i limiti e i costi delle emissioni di carbonio, probabilmente otterrà ulteriore sostegno.

L’aumento dell’euroscetticismo potrebbe anche portare a un rallentamento dei progressi dei Paesi candidati all’adesione all’Unione europea. Il più importante è attualmente l’Ucraina, che ha avviato i negoziati di adesione alla fine dello scorso anno.

L’adesione all’UE può richiedere molti anni e non vi è alcuna garanzia di successo (si veda la Turchia come esempio). Tuttavia, uno stallo o un arresto pubblico del processo di adesione dell’Ucraina potrebbe essere visto come una vittoria politica per la Russia.

Nonostante ciò, non crediamo che i risultati delle elezioni abbiano un impatto sul sostegno militare dell’Europa all’Ucraina. Molti partiti euroscettici, soprattutto quelli del blocco dell’Europa orientale, temono l’eventualità di un’ulteriore espansione delle forze russe verso ovest e non vorrebbero vedere tagliati gli aiuti all’Ucraina.