Il contributo del settore immobiliare alla transizione verso un’economia più sostenibile è diventato un punto focale per molti investitori, soprattutto perché gli investitori possono collegare i benefici ambientali e sociali diretti ai rendimenti attesi dai portafogli immobiliari. I dati sugli investimenti immobiliari pubblicati da AMAS (Asset Management Association Switzerland) fanno affermare a Hendrik Kimmerle, co-autore dello studio, “Aumenta la trasparenza sulla compatibilità climatica degli investimenti immobiliari ed è una base importante per lo sviluppo di strategie net zero credibili per questa classe di asset”.

Gli investimenti in strumenti di debito legati alla sostenibilità – ad esempio obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e legate alla sostenibilità – sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni. Lo studio di mercato pubblicato un paio di mesi fa mostra che il 64% di tutti gli intervistati ha investito in tali strumenti, con un leggero aumento rispetto al 61% dell’anno precedente.

La stragrande maggioranza dei partecipanti al sondaggio che detengono investimenti real estate raccoglie i dati secondo cinque indicatori principali: mix energetico, consumo energetico, intensità energetica, emissioni e intensità di gas serra gas serra.

A livello globale, gli investimenti obbligazionari legati alla sostenibilità, denominati GSS+ – green, social, sostenibili e “obbligazioni legate alla sostenibilità” – hanno registrato forte crescita negli ultimi anni.

Una sezione separata nella versione inglese dello studio evidenzia il mercato obbligazionario GSS+ e gli ostacoli alla crescita futura: l’87% dei partecipanti al sondaggio prende esplicitamente in considerazione il cambiamento climatico almeno in una parte dei propri investimenti. Quest’anno, nuovi dati lo dimostrano.

Il 43% dei partecipanti si rivolge alle aziende con piani di gestione transizione credibile, che indica un elevato interesse per il transizione dell’economia.