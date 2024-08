Il patrimonio totale in gestione di Lombard Odier (AuM) a fine giugno 2024 ha raggiunto CHF 209 miliardi, in aumento del 8% rispetto a fine dicembre 2023. L’incremento dell’AuM è dovuto principalmente agli effetti valutari e di mercato positivi. Nel complesso, a fine giugno 2024 gli attivi totali dei clienti a livello di Gruppo ammontavano a CHF 318 miliardi, contro CHF 296 miliardi a fine 2023.

Il Gruppo ha registrato una solida acquisizione di nuovi clienti all’interno della divisione Private Client, grazie soprattutto ai recenti investimenti in nuovi talenti. La raccolta netta di asset management ha risentito del passaggio dei clienti a soluzioni liquide a più alto tasso d’interesse.

Nel primo semestre, i ricavi sono ammontati a CHF 665 milioni, in calo del 6% su base annua, a fronte di una diminuzione del 30% dei proventi netti da interessi, in linea con l’andamento complessivo del settore e che riflette l’aumento del costo dei depositi derivanti dalla conversione in prodotti fruttiferi. Le spese operative si sono attestate a CHF 540 milioni, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, per effetto del nostro piano di investimenti e dell’impatto dell’imminente trasferimento alla nostra nuova sede. L’utile netto per i primi sei mesi dell’anno è stato di CHF 115 milioni, con una riduzione del 15% su base annua.

Il Gruppo continua a concentrarsi sulla crescita organica tramite le sue attività di Wealth e Asset Management. Le sue competenze negli investimenti sostenibili sono ampiamente riconosciute dai clienti, come dimostra il fatto che è stata scelta da Nest, il maggior fondo pensione di previdenza complementare del Regno Unito, per costruire e gestire entro il 2030 un mandato da USD 6 miliardi che investirà in azioni globali ben posizionate per la transizione verso un’economia a zero emissioni, rispettosa della natura e più equa sotto il profilo sociale.

Il bilancio di Lombard Odier rimane robusto, liquido e investito in modo prudente

Hubert Keller, Senior Managing Partner, ha commentato: “Ciò che conta per noi, in qualità di società d’investimento, è generare una solida performance per i nostri clienti nonostante il quadro di mercato sempre più incerto. Abbiamo realizzato questo obiettivo nella prima metà dell’anno e continueremo a impegnarci a fondo per produrre risultati a lungo termine.

Ci troviamo a circa due terzi dell’attuale ciclo di investimenti e ciò significa che potremo migliorare l’efficienza della nostra attività complessiva e generare crescita. Inoltre, ci apprestiamo a trasferirci nella nostra nuova sede storica a Ginevra.”

Bilancio solido ed elevata capitalizzazione

Il bilancio di Lombard Odier rimane robusto, liquido e investito in modo prudente, con un attivo netto pari a CHF 13 miliardi a fine giugno 2024. Il Gruppo è dotato di una solida base patrimoniale. Al 30 giugno 2024 il coefficiente CET1 si attestava tra i più alti del settore a quota 31,7%, più del doppio rispetto al minimo regolamentare. A luglio 2024, Fitch ha confermato il rating di credito AA- del Gruppo con outlook stabile.