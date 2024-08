- Advertising -

Rafforzare l’alleanza strategica tra Lombardia, Piemonte e Liguria rispetto a un settore cruciale per l’economia dei territori, questo è l’obiettivo degli ‘Stati Generali della Logistica del Nord Ovest‘ convocati a Milano, Palazzo Lombardia, il 25 e 26 settembre 2024.

L’assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi (nella foto) dichiara: “Dopo l’edizione genovese del 2023 siamo lieti di ospitare un evento che coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per lavorare insieme sulle scelte operative da mettere in campo, confrontandoci sugli scenari, le politiche e le normative finalizzate a supportare lo sviluppo sostenibile della logistica. L’obiettivo è proseguire negli sforzi per favorire l’intermodalità del trasporto merci, potenziando le infrastrutture su ferro e i nodi di interscambio”.

- Advertising -

Ad un tempo è prevista anche la conferenza del nuovo Corridoio ‘Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’ organizzata dall’EGCT Reno Alpi, il gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera che promuove il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi lungo l’asse Reno-Alpi.

Il progetto di legge

Il Consiglio regionale della Lombardia ha già approvato il progetto di legge per disciplinare la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovraccomunale, per i nuovi insediamenti logistici, sia per gli esistenti, in caso di ampliamento. “Si è trattato di un passo avanti significativo” prosegue l’assessore Claudia Maria Terzi “La normativa permetterà infatti di individuare i criteri per definire gli ambiti idonei agli insediamenti, nel rispetto della riduzione del consumo di suolo e di uno sviluppo sostenibile. Gli insediamenti, infatti, devono essere gestiti secondo regole uniformi e in una logica di sistema, così da coniugare l’iniziativa economica con la tutela del territorio”. Obiettivo è l’armonizzazione urbanistica, nel rispetto delle competenze comunali, perseguendo la tutela dell’ambiente e della salute.

- Advertising -

Gli ambiti territoriali idonei

Sono qualificati insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari.

Le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative necessarie alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale sono definite ambiti territoriali idonei. Tali ambiti vengono definiti dalle Province nel PTCP e dalla Città Metropolitana di Milano nel PTM secondo principi direttivi contenuti all’art. 3 del presente PDL.

QUI IL TESTO COMPLETO