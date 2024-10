- Advertising -

La Carta blu UE è un permesso di soggiorno destinato a cittadini di Paesi terzi (non appartenenti all’Unione Europea) altamente qualificati, che vogliono lavorare in uno Stato membro dell’UE (ad eccezione della Danimarca e dell’Irlanda, che non partecipano a questo programma). Introdotta per attrarre lavoratori specializzati verso l’Europa, facilita l’ingresso e la permanenza di professionisti in settori in cui c’è carenza di competenze all’interno dell’Unione: l’informatica, la medicina, l’ingegneria, le scienze naturali, l’economia, ecc..

Questo sistema mira a colmare il gap di competenze che molti Stati membri dell’UE stanno affrontando, incentivando l’immigrazione legale di persone altamente qualificate.

- Advertising -

Requisiti e vantaggi

Un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante che garantisca uno stipendio minimo, stabilito in base alla soglia nazionale: occorre però una qualifica professionale superiore, come una laurea o titoli equivalenti nel campo professionale.

Vantaggi. Permette a un extracomunitario di lavorare e risiedere in uno Stato membro dell’UE, fino a garantirgli mobilità professionale in tutta l’Unione dopo un certo periodo di tempo (tipicamente 18 mesi). Favorisce inoltre il ricongiungimento familiare.

La Carta blu UE è solitamente rilasciata per un periodo da uno a 4 anni, a seconda della durata del contratto di lavoro, con possibilità di rinnovo.

- Advertising -

Regole più flessibili oggi in Estonia

In sintesi: nuovi percorsi di ammissibilità all’esperienza professionale; durate ridotte dei contratti di lavoro obbligatori; regole più flessibili per il cambio di datore di lavoro; e regolamenti più flessibili sulla disoccupazione.

Queste riforme fanno parte dell’adesione dell’Estonia ai requisiti della direttiva sulla Carta blu UE del 2021.

La situazione

Nuovo percorso di esperienza professionale – aggiornamento 14 ottobre 2024: gli annunci del governo hanno chiarito che i candidati per ruoli dirigenziali o specialistici nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che hanno almeno tre anni di esperienza professionale pertinente (acquisita nei sette anni precedenti) sono ora idonei per una Carta blu UE, anche se non hanno qualifiche educative pertinenti.

Come accadeva prima delle riforme, i candidati con cinque anni di esperienza professionale pertinente rimangono idonei (anche se non hanno qualifiche educative pertinenti), così come i candidati che possiedono qualifiche accademiche adeguate.

I datori di lavoro potranno assumere talenti altamente qualificati da un bacino più ampio di candidati. Ciò è particolarmente pertinente data l’attuale carenza di manodopera in Estonia.

Durata ridotta delle offerte di lavoro. I contratti di lavoro ora possono avere una durata di soli sei mesi (ridotti rispetto al precedente minimo di 12 mesi). Questa modifica garantisce ai datori di lavoro maggiore flessibilità in termini di elaborazione delle condizioni di lavoro.

Condizioni di disoccupazione più favorevoli. In caso di disoccupazione, i titolari di Carta blu UE manterranno il visto fino a tre mesi, se hanno posseduto la Carta blu UE per meno di due anni; o fino a sei mesi, se hanno posseduto la Carta blu UE per due o più anni.

In precedenza, i titolari di Carta blu UE disoccupati avrebbero mantenuto un visto valido solo per tre mesi, indipendentemente dalla durata del possesso della carta. Il trattamento flessibile della disoccupazione offre ai titolari di Carta blu UE di lunga data maggiore margine di manovra per rimanere in Estonia quando sono disoccupati, aumentando così la possibilità che trovino un nuovo impiego nel Paese.

Cambio di datore di lavoro più facile. I titolari di Carta blu UE che hanno lavorato in uno Stato membro dell’UE per almeno un anno possono ora cambiare datore di lavoro in Estonia senza essere soggetti ad alcun requisito di verifica del mercato del lavoro. È comunque richiesta una notifica di cambio datore di lavoro. In precedenza, la verifica del mercato del lavoro era richiesta a meno che il titolare di Carta blu UE non avesse lavorato per almeno due anni in uno Stato membro dell’UE.

Le nuove norme introducono anche altre modifiche, tra cui norme facilitate per i titolari di Carta blu UE che richiedono una Carta blu UE in un altro Stato membro dell’UE.