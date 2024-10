- Advertising -

Un blog congiunto di Manal Corwin, Direttore, Centro per la politica fiscale e l’amministrazione, OCSE; Manuela Francisco, Direttore globale, Politiche economiche, Prosperità, Banca mondiale; Vitor Gaspar, Direttore, Dipartimento affari fiscali, FMI; Shari Spiegel, Direttore dell’Ufficio per il finanziamento dello sviluppo sostenibile, UNDESA.[1]

Siamo in un momento cruciale per la tassazione e lo sviluppo sostenibile. Per molti Paesi, l’obiettivo di raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030 è difficilmente alla portata, mentre le richieste sulle finanze pubbliche stanno crescendo. La mobilitazione delle entrate nazionali (DRM) rimane centrale nelle strategie di finanziamento dei Paesi.

Sono in corso i preparativi per la quarta conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo sostenibile (FFD4) a luglio 2025. Le discussioni si stanno svolgendo sullo sfondo in cui i Paesi a basso reddito non hanno accesso ai mercati finanziari globali a condizioni favorevoli. In particolare nei Paesi a basso reddito e nelle economie emergenti, le finanze pubbliche sono sotto pressione a seguito della pandemia, dell’impatto delle guerre e delle crisi del debito, mentre la crescita economica rimane tiepida dopo un periodo di elevata inflazione. Le sfide vanno oltre l’aumento delle entrate e includono discussioni critiche su equità e ridistribuzione, nonché richieste di una cooperazione internazionale più inclusiva in materia fiscale.

Riforme fiscali e politiche di spesa

La variazione delle entrate interne è anche una pietra angolare della capacità statale necessaria per offrire reali benefici alle persone. I piani di sviluppo nazionale dei Paesi ancorati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile possono fungere da fondamento per strategie di riforma fiscale complete. Le riforme fiscali di successo sono abbinate a politiche di spesa mirate per aiutare ad affrontare la povertà, investire nelle persone attraverso l’istruzione e in infrastrutture fisiche come strade, trasporti pubblici, ospedali, acqua ed elettricità, con l’obiettivo finale di migliorare il benessere delle persone e creare le condizioni necessarie per la crescita e la creazione di posti di lavoro.

Tuttavia, dalla pandemia, il divario di finanziamento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile è cresciuto fino a 4 trilioni di dollari all’anno secondo le stime delle Nazioni Unite, ed è ampiamente riconosciuto che senza investimenti su larga scala, il mondo affronta conseguenze climatiche catastrofiche. I divari sono particolarmente ampi nei Paesi meno sviluppati e in altri Paesi a basso reddito. Per questi Paesi, il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile relativi agli investimenti in sanità e istruzione (costruzione del capitale umano), nonché in acqua e servizi igienici, elettricità e infrastrutture stradali (costruzione del capitale fisico), si stima costi il ​​16,1 percento del loro PIL. Ciò si confronta con il 4,8 percento nelle economie emergenti e meno dello 0,2 percento nelle economie avanzate.

Il miglioramento delle entrate fiscali

Il miglioramento delle entrate fiscali sarà fondamentale per aiutare a colmare questi divari di finanziamento. Infatti, la riscossione delle imposte in quasi l’80 percento dei Paesi a basso reddito scende al di sotto del 15 percento del PIL con il 13 percento della media attuale. Sulla base di dati storici e transnazionali, il FMI ha stimato che vi è un punto di svolta di circa il 15 percento del rapporto imposte/PIL al di sopra del quale i Paesi sperimentano una significativa crescita economica e sviluppo. Più di recente, la Banca Mondiale ha esteso questa analisi e confermato che entrate fiscali pari ad almeno il 15 percento del PIL possono stimolare la crescita economica. Inoltre, l’analisi ha rilevato ulteriori effetti positivi sulla maggiore stabilità e sulla riduzione delle disuguaglianze attraverso una maggiore spesa pubblica e una tassazione progressiva.

Aumentare le entrate fiscali è sia fondamentale, sia fattibile. Il FMI stima che il potenziale di aumento delle entrate dei Paesi a basso reddito potrebbe essere di circa 9 punti percentuali del PIL. Ottenere aumenti di tali dimensioni avvicinerebbe la mobilitazione delle entrate dei Paesi a basso reddito al livello delle economie di mercato emergenti. Ottenere questo è difficile e richiede riforme del sistema fiscale durature e complete, tra cui politiche fiscali, istituzioni e quadri giuridici. Richiede anche un forte sostegno politico per tali riforme complete, tra cui sforzi per limitare l’espansione di esenzioni fiscali inefficienti e per promuovere la conformità tra tutti i contribuenti. Sfruttare la tecnologia digitale nella riscossione delle imposte è fondamentale per migliorare la conformità e al contempo ridurre i costi per i contribuenti.

I Paesi in via di sviluppo possono ottenere significativi guadagni in termini di entrate migliorando il modo in cui tassano i consumi (come le imposte sul valore aggiunto, IVA), i redditi individuali e la ricchezza. Ad esempio, i divari di conformità all’IVA, ovvero la differenza tra la riscossione fiscale prevista e quella effettiva, sono maggiori nei Paesi in via di sviluppo. Colmare tali divari potrebbe generare notevoli entrate aggiuntive. Sebbene l’imposta sul reddito delle società sia importante e vi sia spazio per affrontare ulteriormente l’elusione fiscale, l’evasione e la concorrenza fiscale dannosa, l’imposta sul reddito delle società da sola non può fornire la portata delle entrate richieste. I Paesi sono incoraggiati ad ampliare le loro basi imponibili, ad esempio riducendo le esenzioni IVA e tassando meglio i professionisti, gli individui con un elevato patrimonio e il capitale. Inoltre, oltre ad aumentare la riscossione delle entrate, tali riforme possono anche essere redistributive, soprattutto se combinate con misure di spesa mirate a sostegno dei poveri.

Inoltre, oltre ad aumentare la riscossione delle entrate, tali riforme possono anche essere redistributive, soprattutto se combinate con misure di spesa mirate a sostegno dei poveri. I Paesi potrebbero anche voler esplorare altre tasse che possono aumentare le entrate contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo umano, come quelle che scoraggiano attività non salutari come il fumo o incoraggiano minori emissioni di carbonio.

Le discussioni per aggiornare le norme fiscali internazionali e promuovere la cooperazione fiscale internazionale sono un complemento essenziale agli sforzi nazionali per aumentare la capacità fiscale. Dal 2009, e in particolare dall’Addis Abba Action Agenda del 2015, c’è stata un’accelerazione e una partecipazione alla cooperazione internazionale in materia fiscale, con particolare attenzione alla trasparenza fiscale, alle norme internazionali sulla tassazione delle società e al rafforzamento delle capacità. Ciò include l’affrontare il segreto bancario attraverso lo scambio di informazioni guidato dal lavoro del Global Forum on Transparency and Exchange of Information e l’attenuazione dello spostamento degli utili da parte delle grandi aziende come la tassa minima globale recentemente concordata, sviluppata dai membri dell’OCSE/G20 Inclusive Framework on BEPS. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua attuale 79a sessione, sta valutando la bozza dei termini di riferimento per una Convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale. È fondamentale che i paesi in via di sviluppo possano beneficiare in egual modo di questi sforzi.

Fin dalla sua nascita, la Piattaforma per la collaborazione fiscale (PCT) è stata guidata nel suo lavoro dalla relazione tra tassazione e raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Per supportare questo programma, il PCT ha attinto alle competenze dei partner del PCT e alla loro esperienza derivante dall’implementazione collettiva di progetti in oltre 150 paesi. Il PCT ha pubblicato linee guida e relazioni su questioni tecniche di comune rilevanza per i sistemi fiscali di molti paesi, tra cui negoziati bilaterali sui trattati fiscali, incentivi fiscali, prezzi di trasferimento, trasferimenti indiretti offshore e prezzi del carbonio. Il PCT ha inoltre supportato la strategia di entrate a medio termine come quadro pratico per una riforma completa del sistema fiscale che mira a garantire un forte impegno politico, il coinvolgimento delle parti interessate e un approccio coordinato da parte dei partner per lo sviluppo.

Tassazione, finanza e sviluppo sono strettamente collegati. Rafforzare la capacità fiscale dei paesi in via di sviluppo, integrata da una cooperazione fiscale internazionale rafforzata, è essenziale per finanze pubbliche sane e sviluppo economico. La conferenza Financing for Development di luglio 2025 a Siviglia, in Spagna, offre l’opportunità di affrontare le sfide fiscali nel contesto di un’agenda finanziaria più ampia. Noi, i partner della Platform for Collaboration on Tax, ci impegniamo ad aiutare i paesi a rafforzare la loro capacità fiscale, aumentare la mobilitazione delle entrate e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.