Come barometro in tempo reale dei cicli economici e dell’inflazione globale, i prezzi delle materie prime sono una componente fondamentale delle nostre prospettive sull’inflazione. Tuttavia, date le correnti contrarie di un’ondata inflazionistica che si sta affievolendo con l’intensificarsi dei conflitti geopolitici e i crescenti fattori ESG, la relazione tra prezzi delle materie prime e inflazione si è evoluta al di là di una semplicistica correlazione positiva. Dunque, di seguito analizziamo i recenti sviluppi dei prezzi delle materie prime attraverso la lente di cinque temi.

1. Il suono della (a)sincronicità

A partire dal crollo della pandemia all’inizio del 2020, il movimento dei prezzi delle materie prime è stato generalmente sincrono nei quattro anni successivi. Per esempio, inizialmente si sono rafforzati durante la correzione post-pandemia e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia all’inizio del 2022, per poi moderarsi con la normalizzazione delle catene di approvvigionamento globali. Tuttavia mentre i prezzi dell’energia si sono assestati in una fascia di oscillazione prima di indebolirsi a partire da fine luglio, i metalli sono saliti notevolmente e i prezzi delle materie prime agricole sono diminuiti.

Sebbene ogni mercato abbia una propria storia, riteniamo che questa divergenza segnali un cambiamento verso un ambiente in cui i prezzi sono influenzati maggiormente dalle rispettive dinamiche di mercato, invece di reagire uniformemente agli eventi globali. Per esempio, anche se quest’anno il contesto geopolitico ha avuto un impatto su tutte le materie prime, il suo effetto è stato variegato. Se, da un lato, le tensioni regionali sono un fattore che guida l’attuale range dell’energia, dall’altro, sono un’influenza prevalente che spinge i prezzi dei metalli verso l’alto a causa del loro impatto sulle relazioni e sui flussi commerciali. Nel complesso, il cambio nella sincronia dei prezzi potrebbe agire come un vento contrario alla volatilità dell’inflazione nel breve periodo, poiché i movimenti dei prezzi si compensano a vicenda, almeno in una certa misura.

2. Dispersione dei fattori di prezzo

Anche in questo caso, invece di essere guidati da una perturbazione globale dominante, i prezzi delle materie prime riflettono maggiormente i rispettivi fondamentali di mercato. In effetti, la forte spinta al rialzo dei metalli di base e preziosi è in gran parte determinata dal cambiamento dei modelli di domanda, mentre la fascia più ristretta dei prezzi dell’energia riflette una capacità sufficiente rispetto alla domanda. Il migliore equilibrio tra un insieme più ampio di fattori dovrebbe essere un altro aspetto che attenua la possibilità di un aumento improvviso e potenzialmente prolungato dei prezzi delle materie prime che, in ultima analisi, alimenta la volatilità dell’inflazione.

3. Il prezzo minimo dei metalli è in aumento

Sebbene i prezzi dei metalli non siano estranei a oscillazioni drammatiche commisurate alle mutevoli dinamiche della domanda e dell’offerta, riteniamo che i cambiamenti strutturali attualmente in corso ne innalzeranno il livello minimo e massimo per i cicli futuri. In primo luogo, le elevate tensioni geopolitiche stanno causando cambiamenti significativi nei partner commerciali e nella direzione dei flussi. A parte gli shock dei prezzi, abbiamo notato un aumento del friendshoring e del nearshoring, in quanto i consumatori di metalli si concentrano meno sul prezzo più basso e più sulla diversificazione e sulla stabilità delle fonti di approvvigionamento. In secondo luogo, le dinamiche politiche nazionali e regionali sono diventate più estreme, con partiti politici di estrema sinistra e di estrema destra che esercitano una maggiore influenza. Questo ha portato a maggiori difficoltà per l’approvazione delle miniere, a normative più rigide e a maggiori tariffe, esercitando una pressione al rialzo sui costi di produzione e, infine, sui prezzi.

A parte l’incertezza politica, il terzo fattore è legato alle variabili ESG, che possono far salire i prezzi dal punto di vista della domanda e dell’offerta. In termini di offerta, le influenze ambientali e sociali stanno esercitando una pressione al rialzo sui prezzi attraverso processi di autorizzazione più lunghi e una maggiore supervisione delle procedure, che aumentano i costi di estrazione e produzione. Dal punto di vista della domanda, invece, alcuni metalli sono destinati a una forte crescita nell’ambito degli sforzi di decarbonizzazione. Per esempio, i prezzi del rame sono destinati a continuare a crescere, poiché è un componente chiave delle auto elettriche e di altre tecnologie.

4. L’intervallo dei prezzi al dettaglio dei carburanti

Dopo quattro anni tumultuosi, i prezzi della benzina sembrano essersi assestati in una fascia elevata, comunque inferiore ai massimi storici raggiunti nel 2022. Con l’indice dei prezzi al consumo (IPC) al 3,5%, l’influenza della benzina sull’inflazione potrebbe non sembrare eccessivamente significativa. Tuttavia, oltre a rappresentare la metà della componente energetica pari al 7% dell’IPC, svolge anche un ruolo fondamentale nel sentiment dei consumatori. Quando nel 2022 il gas ha subito un’impennata, il sentiment dei consumatori è crollato perché i prezzi pagati alla pompa hanno apparentemente rafforzato l’intera portata dell’inflazione al consumo.

Un fattore altrettanto importante, ma meno conosciuto, è stato il crollo della capacità di raffinazione degli Stati Uniti di oltre un milione di barili al giorno, dovuto all’inattività di diverse raffinerie statunitensi durante l’apice del COVID nel 2020. Sebbene la capacità di raffinazione sia aumentata di recente con l’aggiunta di una nuova e massiccia raffineria in Nigeria, non è ancora tornata ai livelli pre-COVID.

I potenziali rischi geopolitici, tra cui l’attuale conflitto in Medio Oriente che si intensifica con attacchi alle infrastrutture petrolifere o ulteriori repressioni sulle vendite di petrolio dalla regione, forniscono comunque una pressione al rialzo sui prezzi del greggio.

Nel frattempo, mentre la domanda di greggio degli Stati Uniti si è mantenuta stabile e solida, la crescita della domanda cinese sembra aver subito un notevole rallentamento. Inoltre, consideriamo la decisione dell’OPEC+ di ritardare i previsti aumenti di produzione come un riconoscimento della tiepida domanda globale. Riteniamo che le prospettive a breve termine per i prezzi del greggio, e quindi della benzina, siano più basse.

5. Domanda di elettricità guidata dall’intelligenza artificiale

Dopo anni di stagnazione, la domanda di energia elettrica negli Stati Uniti è destinata a aumentare in maniera sostenuta e significativa man mano che il mondo si adegua alla “rivoluzione” dell’intelligenza artificiale. Sebbene si preveda che l’aumento della domanda avvenga gradualmente, con un tasso di circa il 2%-3% all’anno per il prossimo futuro, questo cambiamento nei modelli di domanda di elettricità ha implicazioni dirette sull’inflazione.

Oltre al 3,5% dell’IPC per i carburanti al dettaglio, i servizi di pubblica utilità, ossia le spese per l’elettricità e il gas naturale, rappresentano un altro 3%. Gli attuali livelli di domanda di gas naturale si aggirano intorno ai cinque miliardi di piedi cubi (BCF) al giorno, ma secondo alcune stime la domanda potrebbe raggiungere i 20 BCF al giorno per soddisfare le esigenze dell’AI. Oltre all’attrazione diretta della domanda sul gas naturale stesso, sarà necessario costruire ad un ritmo accelerato anche le infrastrutture, come la capacità di generazione, i gasdotti e le linee di trasmissione, un costo per il quale è probabile che una parte significativa finisca nella base delle tariffe delle utility e venga pagata dai consumatori. Se la benzina è l’inflazione di oggi, la bolletta – a seconda di dove si vive – sarà l’inflazione del futuro.

Prospettive

Con i fondamentali del mercato delle commodity tornati alla guida e la minore predominanza di un singolo fattore a guidare i prezzi, non crediamo che le commodity segnalino un’imminente impennata della volatilità dell’inflazione. Inoltre, dato che le correlazioni tra i prezzi delle commodity sono ormai basse, la comprensione delle dinamiche di ciascun mercato sarà fondamentale per valutare le opportunità di alfa nei settori del credito societario legati direttamente a ciascuna commodity.