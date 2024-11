Enercom srl, società di vendita de Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, lancia “Enercom Energy for Kids”, un’iniziativa completamente gratuita rivolta alle classi 5^ delle scuole primarie della provincia di Crema. Questo laboratorio educativo, alla sua prima edizione, è un’opportunità unica per avvicinare i bambini e le bambine al mondo dell’energia, con un focus sull’energia idroelettrica e solare oltre che sull’importanza di ridurre lo spreco di energia; tra le scuole aderenti: IC Cremona Uno di Stagno Lombardo, l’IC Primo Levi di Casale Cremasco, IC Crema Due di Carpegnanica e IC Ubaldo Ferrari di Castelverde.

Il progetto condotto da Pleiadi, offre un percorso di apprendimento pratico e coinvolgente, in cui i partecipanti scopriranno come l’acqua e il sole possono essere trasformati in energia per le nostre case. Attraverso strumenti scientifici, esperimenti e giochi, i giovani studenti impareranno concretamente come funzionano turbine, alternatori e circuiti elettrici. Sono aperte le iscrizioni per le scuole della provincia.

- Advertising -

Dietro ai gesti di ogni giorno: l’energia

L’energia è il motore invisibile che alimenta la nostra vita quotidiana. Eppure, pochi conoscono davvero la sua natura e il suo funzionamento. Con “Enercom Energy for Kids”, i bambini avranno l’opportunità di scoprire cosa c’è dietro gesti quotidiani come accendere una luce, avviare un elettrodomestico o far funzionare un macchinario. Attraverso esperimenti come l’osservazione della forza dovuta all’acqua in discesa o la costruzione di un circuito solare, i partecipanti esploreranno il mondo dell’energia in modo pratico e divertente, mettendo subito in pratica quanto spiegato precedentemente dall’operatore didattico in classe.

- Advertising -

Infine, divisi in gruppi, i bambini saranno invitati a mettersi alla prova in una sfida per identificare i comportamenti più efficaci per risparmiare energia, distinguendo tra quelli da correggere e quelli corretti da poter replicare nella loro quotidianità.

Educare al futuro: scienza e curiosità

“Enercom Energy for Kids” avvicina le bambine e i bambini alle discipline STEM, un tema importante quando si parla di orientamento scolastico. Con le nostre attività stimoliamo le domande e la curiosità dei più piccoli, permettendogli di comprendere a cosa serve la scienza nella loro vita: un percorso che passa obbligatoriamente attraverso il gioco, il piacere per la scoperta e la creatività.

Durante quest’anno scolastico, le scuole primarie di Crema potranno usufruire di 40 laboratori interattivi e sperimentali, che offriranno un’approfondita esplorazione delle diverse fonti di energia e delle pratiche virtuose per il risparmio energetico. Gli incontri saranno condotti direttamente in classe da un operatore didattico qualificato, in grado di adattare l’approfondimento e il linguaggio alle peculiarità della classe.

“Con ‘Enercom Energy for Kids’ vogliamo offrire ai giovani un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo dell’energia e sviluppare consapevolezza sull’importanza delle risorse che utilizziamo ogni giorno. Abbiamo creato un percorso interattivo e coinvolgente, dove i bambini possono sperimentare e divertirsi, imparando quanto sia fondamentale ridurre gli sprechi e promuovere l’uso consapevole dell’energia. Collaborare con Pleiadi e le scuole del territorio è per noi motivo di grande orgoglio, perché crediamo che educare le nuove generazioni sia il primo passo verso un futuro più sostenibile e responsabile.” dichiara Andrea Russo, Marketing and Communication Specialist del Gruppo Enercom.

L’iniziativa è promossa da Enercom e realizzata da Pleiadi, realtà nazionale che si occupa di divulgazione scientifica con progetti rivolti ad adulti e bambini. Grazie al metodo Pleiadi i piccoli partecipanti potranno “toccare con mano” e apprendere in maniera differente grazie al gioco e alla scoperta per tentativi.

Per aderire al progetto educativo: https://www.ascuolaconpleiadi.net/modulo-discrizione-enercom-energy-for-kids/

***

Gruppo Enercom

Il Gruppo Enercom è una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. Le aziende del Gruppo Enercom operano in 5 principali aree di business nel mercato dell’energia: produzione, distribuzione, vendita, efficientamento energetico e servizi.

Il Gruppo porta energia a più di 185.000 persone e aziende, conta 36 punti vendita a marchio sul territorio, 166 comuni serviti tra distribuzione gas ed illuminazione, 400 dipendenti e investe ogni anno più di 20 milioni di euro in infrastrutture, mezzi, risorse umane. Il Gruppo Enercom punta ad anticipare i cambiamenti considerando l’innovazione una leva strategica per competere nei mercati di riferimento.