António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, all’incontro annuale del World Economic Forum, l’evento esclusivo tenutosi sulle Alpi svizzere dove si incontrano politici di alto livello, capi di stato e CEO di alcune delle più grandi e influenti aziende del mondo, ha preso di mira il tema dell’incontro di quest’anno, Collaborazione per l’era intelligente, sostenendo che ci sono state scarse prove di collaborazione o intelligence e molte prove che molti dei problemi del mondo stanno peggiorando, dai conflitti alle disuguaglianze e alle aggressioni ai diritti umani.

La guerra nucleare non è più l’unica minaccia esistenziale per l’umanità, ha affermato, indicando la crisi climatica e l'”espansione incontrollata” dell’intelligenza artificiale (IA). “Dipendenza dai combustibili fossili” Paragonando la dipendenza dai combustibili fossili al mostro di Frankenstein – “non risparmiando niente e nessuno” – il Segretario generale ha notato l’ironia che 13 dei più grandi porti del mondo per le superpetroliere sono destinati a essere sopraffatti dall’innalzamento del livello del mare, una conseguenza dell’aumento delle temperature e dello scioglimento dei ghiacci marini, causato in modo schiacciante dalla combustione di carbone, greggio petrolio e gas naturale.

Numerose istituzioni finanziarie e industrie stanno tornando sui propri passi rispetto agli impegni climatici, ha osservato il Sig. Guterres. Una mossa che, ha detto, è “miope e, paradossalmente, egoista e anche controproducente. Siete dalla parte sbagliata della storia. Siete dalla parte sbagliata della scienza. E siete dalla parte sbagliata dei consumatori che cercano più sostenibilità, non meno”. Guardando alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP30) in Brasile alla fine dell’anno, il capo delle Nazioni Unite ha ricordato ai leader mondiali che devono mantenere la promessa di produrre nuovi piani nazionali di azione per il clima per l’intera economia ben prima dell’evento. I paesi in via di sviluppo hanno bisogno di un “aumento dei finanziamenti” per l’azione per il clima, ha dichiarato, esortando non solo i governi, ma tutte le aziende e le istituzioni finanziarie a creare piani di transizione solidi e responsabili.

La promessa inespressa dell’IA

La prossima minaccia esistenziale, l’IA, è un’arma a doppio taglio, ha continuato il signor Guterres, poiché sta già rivoluzionando l’apprendimento, la diagnosi delle malattie, aiutando gli agricoltori ad aumentare i loro raccolti e migliorando l’orientamento degli aiuti. Ma comporta rischi profondi se non viene governata: può sconvolgere le economie, minare la fiducia nelle istituzioni e approfondire le disuguaglianze, ha avvertito il Segretario generale.

Il Global Digital Compact, parte del Patto per il futuro adottato dagli Stati membri delle Nazioni Unite lo scorso settembre, offre una “roadmap per sfruttare l’immenso potenziale di tecnologia digitale e colmare le lacune digitali” con una visione condivisa dell’intelligenza artificiale al servizio dell’umanità, non il contrario. Nonostante le sfide, l’ONU non fermerà mai la sua richiesta di pace fondata sulla Carta delle Nazioni Unite, sul diritto internazionale e sui principi di sovranità, indipendenza politica e integrità territoriale degli Stati, ha affermato. Riformare le istituzioni, dall’architettura finanziaria globale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è, come capo delle Nazioni Unite,