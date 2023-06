IRTOP CONSULTING PRESENTA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL ROADSHOW “IMPRESE CHE CRESCONO AL SUD CON LA QUOTAZIONE IN BORSA”

Su EGM sono 16 le società quotate del Sud che rappresentano la Campania (9 aziende), Molise (1), Puglia (2), Sardegna (1) e Sicilia (3 aziende). Il dato medio di ricavi 2021 è di 37 milioni di Euro con EBITDA margin medio del 20%.

• L’iniziativa si svolgerà nelle principali città del Sud Italia per favorire la crescita delle PMI attraverso la quotazione a seguito del DDL Capitali che mira ad incentivare l’accesso in Borsa

• Dal 2009 Euronext Growth Milan ha accolto 280 società con una raccolta complessiva pari a 5,8 miliardi di Euro

• 196 le società oggi quotate su EGM per una capitalizzazione complessiva di 9,6 miliardi di Euro

Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting

Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e l’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, ha illustrato in data odierna presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il roadshow “IMPRESE CHE CRESCONO AL SUD CON LA QUOTAZIONE IN BORSA”. “La quotazione in Borsa è una delle tappe fondamentali nel percorso di sviluppo ed evoluzione di un’impresa, in quanto fonte di finanziamento alternativo per sostenere progetti di crescita. L’accesso al capitale di rischio rappresenta la vera alternativa al debito per patrimonializzare le PMI italiane che esprimono il 92% delle aziende nazionali, secondo la fonte OCSE ancora poco rappresentate sul listino. Le società che hanno scelto la quotazione su Euronext Growth Milan riconoscono al mercato un’opportunità che si è concretizzata nella grande visibilità ottenuta sia a livello nazionale che internazionale, che ha permesso di rafforzare il proprio standing con la possibilità di accedere a nuova finanza, continuando a mantenere il controllo della propria azienda. Con l’avvio del roadshow auspichiamo, anche attraverso la testimonianza di imprenditori locali, di diffondere la cultura dell’equity al fine di proseguire nel percorso virtuoso, che ad oggi vede 196 società quotate su EGM con una capitalizzazione pari a 9,6 miliardi di euro, anche alla luce degli incentivi legati alla quotazione che hanno dimostrato di rappresentare una leva di traino per finanziare la crescita e lo sviluppo delle PMI Italiane rappresentative dell’economia reale.”

Il progetto, che si svolgerà attraverso un roadshow organizzato nelle principali città del Sud, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’equity e permettere alle PMI di valutare l’opportunità di crescita anche attraverso la quotazione in Borsa, cogliendo l’occasione offerta dalle nuove regole previste dal DDL Capitali.

DDL CAPITALI: SMART IPO COME “VOLANO DI CRESCITA” PER LE PMI

Il disegno di Legge “Capitali”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2023, introduce interventi per migliorare l’attrattività del mercato dei capitali italiano e accelerare il processo di quotazione in Borsa. Si tratta di una riforma organica sviluppata in 22 articoli che mira ad incentivare la quotazione delle società, sostenendo le imprese che intendono aumentare la propria competitività attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Nella fattispecie, il disegno di legge semplifica le procedure di ammissioni alle negoziazioni, riducendo gli oneri a carico delle aziende che intendono quotarsi ed estende la classificazione di “piccole e medie imprese” emittenti mittenti azioni quotate che possono beneficiare delle regole semplificate, innalzando il tetto della capitalizzazione massima da 500 milioni a 1 miliardo di euro.

L’evento, oltre ad IRTOP Consulting, è organizzato da Borsa Italiana, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, Innexta e in collaborazione con Unioncamere. A sostegno dell’iniziativa ha partecipato Invitalia, con la presentazione del Fondo “Cresci al Sud”, istituito con Legge di Bilancio 2020, che opera attraverso l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI operanti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di sostenerne i progetti di sviluppo.

L’evento ha visto la partecipazione di illustri attori del panorama economico-finanziario italiano:

• On. Federico Freni, sottosegretario di Stato presso il Ministero Economia e Finanze

• On. Giulio Centemero, Presidente Commissione economica dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo

• Andrea Prete, Presidente UNIONCAMERE

• Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato INVITALIA

• Anna Lambiase, Fondatrice e Amministratore Delegato IRTOP CONSULTING

• Barbara Lunghi, Responsabile Mercati Primari BORSA ITALIANA/EURONEXT

• Nicola Tufo, Partner RSM SOCIETÀ DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE