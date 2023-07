Marea Azzurra H2biz, il nuovo HUB per l’innovazione della Blue Economy —

Marea Azzurra e sostenibilità

Marea Azzurra è la nuova piattaforma di innovazione per la Blue Economy nata dalla partnership tra Lauro.it Holding e H2biz. Marea Azzurra è un HUB orizzontale che aggrega competenze e operatori dei settori mare, ambiente, energia, digitalizzazione.

Il nuovo HUB è stato strutturato per cogliere tutte le opportunità di mercato della transizione ecologica e della trasformazione digitale ed è composto da fornitori di elevato standing in grado di coprire tutte le esigenze di innovazione del settore marittimo. L’obiettivo è sviluppare progetti e gestire transazioni commerciali tra gli aderenti nei seguenti settori:

1) Sustainability

2) Circular Economy

3) Energy Transition to non-fossil fuels

4) Integration between transport and energy

5) Decarbonisation

6) Digitalization

7) Resilience

Marea Azzurra vanta, tra i soci fondatori, player armatoriali, imprenditori del mondo ricettivo e logistico, policy maker, poli accademici di Ricerca, innovatori e startupper. Marea. Azzurra è aperta al contributo di tutti gli operatori del settore marittimo e ai partner e fornitori dei comparti digitalizzazione, energia e sostenibilità ambientale.