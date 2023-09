S&P Global ha acquistato pochi mesi fa CICERO Shades of Green, società di consulenza cosiddetta “di seconda parte”, ultimo esempio di consolidamento nel mercato delle revisioni esterne delle obbligazioni sostenibili. Secondo quanto riportato da Environmental Finance sulla base di informazioni avute da Christa Clapp di Shades of Green e Lynn Maxwell di S&P Global Ratings la transazione potrebbe essere un “grosso problema” per entrambe le aziende. Si tratta di un’operazione affascinante per il mercato delle revisioni esterne della finanza sostenibile – in un momento di immensi cambiamenti – e sarà interessante osservare come le due metodologie saranno combinate nel tempo.

CICERO e la sua controllata Shades of Green sono stati uno dei maggiori fornitori al mondo di “second party opinion” sui green bond tra il 2008 e il 2022. Hanno emesso la prima second opinion al mondo su un green bond per la Banca Mondiale nel 2008. Nel 2015 hanno sviluppato la metodologia Shades of Green, utilizzata per valutare oltre 350 schemi di green bond. Queste obbligazioni hanno convogliato oltre 380 miliardi di dollari verso attività che accelerano la transizione climatica. Shades of Green di S&P Global fornisce valutazioni indipendenti e basate sulla ricerca dei green bond e dei quadri di finanziamento della sostenibilità per determinarne la solidità ambientale.

Come per i Green Bond, anche per l’emissione di Sustainability-Linked Bond la regolamentazione europea raccomanda il ricorso a SPO Second-Party Opinion fornite da organizzazioni indipendenti. L’obiettivo è verificare l’allineamento dell’obbligazione ai 5 principi guida dell’ICMA. Le società che forniscono le Second-Party Opinion valutano pertinenza, robustezza e affidabilità dei Key Performance Indicator – KPI, il livello di ambizione dei Sustainability Performance Target – SPT e, più in generale, la strategia delineata per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità associati all’obbligazione.

Lynn Maxwell, Chief Commercial Officer di S&P Global Ratings, commenta: “Il lancio del nostro approccio analitico rivisto per le SPO, che combina il meglio di S&P Global Ratings e Shades of Green, è un passo importante nel nostro impegno a fornire trasparenza al crescente mercato sostenibile. mercato obbligazionario, che dovrebbe raggiungere i 900-1.000 miliardi di dollari quest’anno. Gli SPO di S&P Global Ratings offrono ai clienti e al mercato in generale i vantaggi di un approccio rigoroso, trasparente e basato sulla scienza che include una valutazione Shades of Green immediatamente comprensibile”.

I progetti ambientali

Nell’approccio analitico aggiornato, S&P Global Ratings delinea il proprio processo per fornire SPO, definisce una S&P Global Ratings Shade of Green e spiega come viene assegnata ai progetti ambientali. Inoltre, contestualizza il modo in cui un progetto di finanza sostenibile contribuisce ad affrontare quelli che consideriamo i fattori di sostenibilità più materiali dell’emittente, nonché la gestione di considerazioni aggiuntive rilevanti per il finanziamento sostenibile. L’analisi integrata produce quattro output analitici:

Valutazione dell’allineamento: esamina se la documentazione di un finanziamento è in linea con determinati principi e linee guida di finanza sostenibile pubblicati da terzi e identificati dall’emittente;

Shade of green: per i progetti verdi, opinioni sulla coerenza di un’attività economica o di un investimento finanziario con un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima;

Contesto di sostenibilità dell’emittente: esprime un parere su come il finanziamento contribuisce ad affrontare quelli che S&P Global Ratings considera i fattori di sostenibilità più rilevanti dell’emittente;

Valutazione della tassonomia UE: fornisce una valutazione dell’allineamento di un finanziamento con la tassonomia dell’UE, su richiesta di un emittente.

Gli SPO sono valutazioni indipendenti del finanziamento di un’azienda o dell’allineamento del quadro normativo con gli standard di mercato e vengono generalmente forniti prima che venga richiesto qualsiasi prestito. Non costituiscono rating creditizi, non tengono conto della qualità del credito e non influiscono sui rating creditizi di S&P Global Ratings.

Gli analisti di S&P Global Ratings presenteranno la metodologia aggiornata in un webinar liberamente accessibile (sarà disponibile una registrazione)