Capital Group, il più grande gestore di fondi1 attivo al mondo, con un patrimonio in gestione di oltre 2.500 miliardi di dollari2, lancia oggi tre nuovi fondi sostenibili globali e multi-tematici, progettati per soddisfare la domanda degli investitori in Europa e in Asia.

I fondi UCITS domiciliati in Lussemburgo comprendono un fondo azionario globale – Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (LUX), un fondo a reddito fisso – Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX) e un fondo multi-asset – Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX)3.

Nel costruire i suoi fondi sostenibili, la società ha identificato sette temi d’investimento responsabile corrispondenti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs)4 in cui ricadono un ampio universo di società che possono offrire interessanti opportunità d’investimento a lungo termine. Investendo in più temi sostenibili, gli investitori possono accedere a un’ampia gamma di opportunità di investimento e beneficiare della diversificazione che ne deriva. L’approccio di Capital Group agli investimenti sostenibili prende in considerazione sia le società già allineate agli obiettivi SDG delle Nazioni Unite, nonché quelle che stanno affrontando un processo di transizione verso tali obiettivi nel lungo periodo5.

Jessica Ground, Global Head of ESG di Capital Group, commenta: “L’ONU stima che ci sia un deficit di finanziamento annuale di 4.300 milioni di dollari6 per realizzare gli SDG delle Nazioni Unite. Riteniamo che per colmare questo divario sarà necessaria un’ampia gamma di aziende innovative. Le aziende che apportano miglioramenti in aree importanti come l'”inclusione finanziaria”, la “transizione energetica” o la “salute e il benessere”, svolgeranno un ruolo significativo nella transizione del mondo verso un futuro più sostenibile e possono offrire interessanti opportunità a lungo termine per gli investitori”.

Guy Henriques, Presidente del Client Group Europa e Asia di Capital Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare i fondi sostenibili di Capital Group agli investitori in Europa e in Asia. Riteniamo che il nostro approccio globale e multi-tematico alla costruzione di questi fondi ampli e approfondisca le opportunità di investimento per gli investitori. I tre fondi, appartenenti ad asset class core, rispondono alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti in Europa e in Asia e offrono loro una proposta chiara da considerare nell’ambito degli investimenti sostenibili.”

Le capacità di Capital Group in materia di investimenti sostenibili si basano su una ricerca approfondita e fondamentale, che si avvale di un team globale di oltre 470 professionisti dell’investimento e di oltre 40 specialisti ESG, tra cui data scientist e tecnici specializzati7.

I fondi sono classificati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento UE sull’informativa in materia di finanza sostenibile.