Siamo a 1.603.298 impianti fotovoltaici operativi in Italia, contro i 986.313 del 2021. «Numeri che lasciano ben sperare in merito al raggiungimento degli obiettivi al 2030» sottolinea Edi Lala, fondatore della Multicompel Technology, società con sede in Abruzzo ed operativa in tutta Italia specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, impegnata nel sostenere la transizione energetica delle aziende italiane.

Ma vediamo nella geografia tracciata da Multicompel Technology come sono distribuiti a livello regionale gli impianti fotovoltaici per numero, per potenza e per produzione.

Per quanto riguarda il numero di impianti, sul podio troviamo la Lombardia con 267.021 impianti contro i 199.637 impianti del 2022 (+67.384 impianti), seguita da Veneto con 229.685 impianti contro i 179.089 impianti del 2022 (+50.596 impianti) e da Emilia-Romagna con 164.280 impianti contro i 126.703 impianti del 2022 (+37.577 impianti).

Seguono quindi Piemonte con 111.128 impianti contro i 86.015 impianti del 2022 (+25.113 impianti), Lazio con 107.019 impianticontro i 81.067 impianti del 2022 (+25.952 impianti), Sicilia con 103.245 impianti contro i 77.237 impianti del 2022 (+26.008 impianti), Puglia con 92.779 impianti contro i 71.012 impianti del 2022 (+21.767 impianti), Toscana con 88.101 impianti contro i 64.950 impianti del 2022 (+23.151 impianti) e Campania con 66.235 impianti contro i 48.922 impianti del 2022 (+17.313 impianti). Messe insieme queste prime 9 regioni totalizzano oltre tre quarti del totale: 1.229.493 su 1.603.298 impianti.

E poi ancora seguono Sardegna con 59.927 impianti contro i 47.846 impianti del 2022 (+12.081 impianti), Friuli-Venezia Giulia con 59.349 impianti contro i 45.938 impianti del 2022 (+13.411 impianti), Marche con 50.504 impianti contro i 39.947 impianti del 2022 (+10.557 impianti), Calabria con 45.829 impianti contro i 34.892 impianti del 2022 (+10.937 impianti), Trentino-Alto Adige con 43.753 impianti contro i 34.106 impianti del 2022 (+9.647 impianti), Abruzzo con 38.612 impianti contro i 29.200 impianti del 2022 (+9.412 impianti), Umbria con 31.872 impianti contro i 25.989 impianti del 2022 (+5.883 impianti), Liguria con 17.288 impianti contro i 12.715 impianti del 2022 (+4.573 impianti), Basilicata con 15.610 impianti contro i 11.423 impianti del 2022 (+4.187 impianti), Molise con 7.259 impianti contro i 5.542 impianti del 2022 (+1.717 impianti) e Valle d’Aosta con 3.801 impianti contro i 3.201 impianti del 2022 (+600 impianti).

«Per quanto riguarda invece la potenza installata sul podio troviamo la Lombardia con una potenza installata di 4.199 MW contro i 3.149 MW del 2022 (+1.050 MW), la Puglia con una potenza installata di 4.073 MW contro i 3.055 MW del 2022 (+1.018 MW) e l’Emilia-Romagna con una potenza installata di 3.351 MW contro i 2.513 MW del 2022 (+838 MW)» sottolineano gli analisti di Multicompel Technology.

Seguono quindi Veneto con una potenza installata di 3.324 MWcontro i 2.493 MW del 2022 (+831 MW), Piemonte con una potenza installata di 2.665 MW contro i 1.999 MW del 2022 (+666 MW), Sicilia con una potenza installata di 2.344 MW contro i 1.758 MW del 2022 (+586 MW), Lazio con una potenza installata di 2.291 MW contro i 1.718 MW del 2022 (+573 MW), Marche con una potenza installata di 1.636 MW contro i 1.227 MW del 2022 (+409 MW) e Sardegna con una potenza installata di 1.521 MW contro i 1.141 MW del 2022 (+380 MW). Messe insieme queste prime 9 regioni totalizzano oltre tre quarti del totale: 25.404 MW su 33.417 MW.

Poi ancora seguono Toscana con una potenza installata di 1.355 MWcontro i 1.016 MW del 2022 (+339 MW), Campania con una potenza installata di 1.353 MW contro i 1.015 MW del 2022 (+338 MW), Abruzzo con una potenza installata di 1.121 MW contro gli 841 MW del 2022 (+280 MW), Friuli-Venezia Giulia con una potenza installata di 875 MW contro i 656 MW del 2022 (+219 MW), Calabria con una potenza installata di 824 MW contro i 618 MW del 2022 (+206 MW), Umbria con una potenza installata di 744 MW contro i 558 MW del 2022 (+186 MW), Trentino-Alto Adige con una potenza installata di 715 MW contro i 536 MW del 2022 (+179 MW), Basilicata con una potenza installata di 543 MW contro i 407 MW del 2022 (+136 MW), Molise con una potenza installata di 249 MW contro i 187 MW del 2022 (+62 MW), Liguria con una potenza installata di 196 MW contro i 147 MW del 2022 (+49 MW) e Valle d’Aosta con una potenza installata di 39 MW contro i 29 MW del 2022 (+10 MW).

«Per quanto riguarda infine la produzione lorda sul podio troviamo la Puglia con una produzione lorda di 4.580 GWh contro i 4.190 GWh del 2022 (+ 390 GWh), la Lombardia con una produzione lorda di 4.037 GWh contro i 2.984 GWh del 2022 (+1.053 GWh) e l’Emilia-Romagna con una produzione lorda di 3.333 GWh contro i 2.615 GWh del 2022 (+718 GWh)» concludono gli analisti di Multicompel Technology.

Seguono quindi Veneto con una produzione lorda di 3.283 GWhcontro i 2.539 GWh del 2022 (+744 GWh), Piemonte con una produzione lorda di 2.681 GWh contro i 2.105 GWh del 2022 (+576 GWh), Sicilia con una produzione lorda di 2.571 GWh contro i 2.174 GWh del 2022 (+397 GWh), Lazio con una produzione lorda di 2.443GWh contro i 2.082 GWh del 2022 (+361 GWh), Sardegna con una produzione lorda di 1.660 GWh contro i 1.357 GWh del 2022 (+303 GWh) e Marche con una produzione lorda di 1.644 GWh contro i 1.432 GWh del 2022 (+212 GWh). Messe insieme queste prime 9 regioni totalizzano oltre tre quarti del totale: 26.232 GWh su 33.113 GWh.

E poi ancora seguono Toscana con una produzione lorda di 1.352GWh contro i 1.067 GWh del 2022 (+285 GWh), Abruzzo con una produzione lorda di 1.145 GWh contro i 986 GWh del 2022 (+159 GWh), Campania con una produzione lorda di 861 GWh contro i 1.090 GWh del 2022 (-229 GWh), Calabria con una produzione lorda di 861 GWh contro i 745 GWh del 2022 (+116 GWh), Umbria con una produzione lorda di 716 GWh contro i 602 GWh del 2022 (+114 GWh), Trentino-Alto Adige con una produzione lorda di 695 GWh contro i 534 GWh del 2022 (+161 GWh), Basilicata con una produzione lorda di 576 GWh contro i 531 GWh del 2022 (+45 GWh), Molise con una produzione lorda di 253 GWh contro i 234 GWh del 2022 (+19 GWh), Liguria con una produzione lorda di 191 GWh contro i 140 GWh del 2022 (+51 GWh), Friuli-Venezia Giulia con una produzione lorda di 191 GWh contro i 682 GWh del 2022 (-491 GWh) e Valle d’Aosta con una produzione lorda di 40 GWh contro i 31 GWh del 2022 (+9 GWh).